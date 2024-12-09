聽新聞
0:00 / 0:00
母女遭詐1200萬還被警冷嘲熱諷 李彥秀：蔣萬安應速查
台北市內湖區昨天發現一對母女陳屍家中，遺書指被詐騙1200萬元才輕生，並透露生前報案時遭警察「冷嘲熱諷」，引發輿論關注。國民黨立委李彥秀今天表示，台北市長蔣萬安應盡速調查失職人員，給受害者家屬一個交代。
李彥秀表示，民進黨打詐結果是愈打愈詐，依據警政署「打詐儀表板」顯示，今年11月受理詐騙案1萬8204件、財產損失金額126.7億元，民眾平均一天損失財務高達4.2億元；打詐政策錯誤，只做表面功夫，至今未能釜底抽薪，才讓詐騙案件數持續居於高峰，更使台灣詐騙橫行淪為詐騙之島。
李彥秀提到，內湖母女的不幸事件，凸顯警方對詐騙案件的麻木不仁、缺乏同理心，在被害者傷口撒鹽，更讓失去一生積蓄的弱勢民眾求助無門，失去對公權力的信心，失去對政府的信心。
李彥秀感嘆，原本應該是「人民的保母」的員警，卻反過來「責備受害者」，承辦員警如此冷血的回應，對民眾而言，就是最殘忍的公權力「霸凌」，傷害程度完全不下於詐騙集團。
李彥秀呼籲，從警政署長以降的警政首長，都應該負起政治責任，蔣萬安也應該盡速調查失職人員，給市民一個交代，給受害者家屬一個交代。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言