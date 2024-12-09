快訊

正妹與閨密出國淪豬仔返台 白狼張安樂出手營救？警方這麼說

山下智久個資遭洩漏…松機貴賓室員工PO社群 營運商證實開罰

年金停砍公聽會 李來希痛批國家「亂撒幣」：退休軍公教哀鴻遍野

聽新聞
0:00 / 0:00

母女遭詐1200萬還被警冷嘲熱諷 李彥秀：蔣萬安應速查

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導

台北市內湖區昨天發現一對母女陳屍家中，遺書指被詐騙1200萬元才輕生，並透露生前報案時遭警察「冷嘲熱諷」，引發輿論關注。國民黨立委李彥秀今天表示，台北市長蔣萬安應盡速調查失職人員，給受害者家屬一個交代。

李彥秀表示，民進黨打詐結果是愈打愈詐，依據警政署「打詐儀表板」顯示，今年11月受理詐騙案1萬8204件、財產損失金額126.7億元，民眾平均一天損失財務高達4.2億元；打詐政策錯誤，只做表面功夫，至今未能釜底抽薪，才讓詐騙案件數持續居於高峰，更使台灣詐騙橫行淪為詐騙之島。

李彥秀提到，內湖母女的不幸事件，凸顯警方對詐騙案件的麻木不仁、缺乏同理心，在被害者傷口撒鹽，更讓失去一生積蓄的弱勢民眾求助無門，失去對公權力的信心，失去對政府的信心。

李彥秀感嘆，原本應該是「人民的保母」的員警，卻反過來「責備受害者」，承辦員警如此冷血的回應，對民眾而言，就是最殘忍的公權力「霸凌」，傷害程度完全不下於詐騙集團

李彥秀呼籲，從警政署長以降的警政首長，都應該負起政治責任，蔣萬安也應該盡速調查失職人員，給市民一個交代，給受害者家屬一個交代。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市內湖母女被詐騙1200萬元輕生，遺書透露生前報案時遭警察「冷嘲熱諷」，引發輿論關注。國民黨立委李彥秀今天表示，台北市長蔣萬安應盡速調查失職人員，給受害者家屬一個交代。圖／聯合報系資料照片
台北市內湖母女被詐騙1200萬元輕生，遺書透露生前報案時遭警察「冷嘲熱諷」，引發輿論關注。國民黨立委李彥秀今天表示，台北市長蔣萬安應盡速調查失職人員，給受害者家屬一個交代。圖／聯合報系資料照片

打詐 李彥秀 蔣萬安 詐騙集團

延伸閱讀

曾說共機擾台就停辦雙城論壇 民進黨批蔣萬安承諾跳票

影／綠轟蔣萬安停辦雙城承諾跳票 北市反擊：襯托兩岸事務無能

穿建中制服返校出席校慶 蔣萬安開心曝「太座」反應

賴清德喊大陸舉拳不如張手 李彥秀：民進黨先展現尊重

相關新聞

長照居服員每天陪…病妻堅持丈夫親自照顧 退休建築師崩潰「抱起丟下14樓」

新北市新莊區73歲林男長期照顧68歲罹患水腦症的邱姓妻子，林男近期因身體不適申請長照服務，但妻子堅持要丈夫親自照顧，林男...

長照悲歌...新莊老夫抱起病妻丟下14樓 檢依殺人罪聲押

新北市新莊今天發生一起1名73歲林姓老翁，因不捨68歲邱姓妻子罹患水腦症久病，上午竟從住家14樓將妻子推下樓摔死的長照悲...

女電波拉皮麻醉死亡！醫美熱潮律師警告 進行之前釐清2點：攸關性命

一名49歲邱姓女性近日到台北市中山區某知名醫美診所進行醫美手術，於舒眠麻醉期間陷入昏迷，送醫不治，目前該案進入司法調查。據了解，邱女是做電波拉皮、肉毒桿菌等療程，麻醉後血氧濃度不足昏迷，林智群律師指出其實這個案子的問題不是醫師學歷，而是麻醉手術是誰來進行，還有執行麻醉手術的人是否具備一定資格。

內湖母女遭詐千萬…受理警竟回「怎麼還沒死？」 士檢說話了

北市內湖昨被發現一對母女陳屍家中，今傳出起因是母女遭遇假投資詐騙，向警方求助卻遭嘲諷「怎麼被騙」、「怎麼還沒死」等，對此...

女「電波拉皮」麻醉亡 北市稽查：麻藥、手術均吳醫師一人操作

一名女子日前下午在北市某診所進行電波拉皮療程，打完麻藥後卻意識不清、血氧不足送醫不治，北市衛生局今天前往診所稽查，現場設...

與閨密遊泰失蹤曾求救「我要死了」 21歲正妹還活著已低調回國

高市21歲王姓女子上月6日與男閨密、國中同學葉姓男子出國，疑遭載往緬甸或寮國，傳訊請家人贖身後雙雙傳失蹤；王失聯前還發訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。