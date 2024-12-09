母女遭詐1200萬還被警冷嘲熱諷 李彥秀：蔣萬安應速查

台北市內湖區昨天發現一對母女陳屍家中，遺書指被詐騙1200萬元才輕生，並透露生前報案時遭警察「冷嘲熱諷」，引發輿論關注。國民黨立委李彥秀今天表示，台北市長蔣萬安應盡速調查失職人員，給受害者家屬一個交代。

李彥秀表示，民進黨打詐結果是愈打愈詐，依據警政署「打詐儀表板」顯示，今年11月受理詐騙案1萬8204件、財產損失金額126.7億元，民眾平均一天損失財務高達4.2億元；打詐政策錯誤，只做表面功夫，至今未能釜底抽薪，才讓詐騙案件數持續居於高峰，更使台灣詐騙橫行淪為詐騙之島。

李彥秀提到，內湖母女的不幸事件，凸顯警方對詐騙案件的麻木不仁、缺乏同理心，在被害者傷口撒鹽，更讓失去一生積蓄的弱勢民眾求助無門，失去對公權力的信心，失去對政府的信心。

李彥秀感嘆，原本應該是「人民的保母」的員警，卻反過來「責備受害者」，承辦員警如此冷血的回應，對民眾而言，就是最殘忍的公權力「霸凌」，傷害程度完全不下於詐騙集團。

李彥秀呼籲，從警政署長以降的警政首長，都應該負起政治責任，蔣萬安也應該盡速調查失職人員，給市民一個交代，給受害者家屬一個交代。