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內湖母女疑遭詐輕生 內湖分局：警言詞失當但未惡毒嘲諷

中央社／ 台北9日電

北市內湖一對母女疑遭詐輕生，警方發現先前受理詐欺案的員警電話中言詞失當，今天記過調職，另澄清無媒體所指「惡毒嘲諷8字」。議員陳宥丞則要求加強基層員警電話應對訓練。

北市警消昨天下午1時許獲報，報案人曾男稱外出返家後，發現家中房門深鎖有異，開門後見55歲母親和29歲姐姐輕生且留有遺書，經救護人員查看2人已明顯死亡。警方發現遺書內容有疑點，追查出港墘派出所劉姓員警6日致電聯繫被害人時言詞缺乏同理心。

台灣民眾黨台北市議員陳宥丞透過新聞稿表示，「對受害者的冷漠，比被詐騙更痛！」，內湖傳出母女遭詐騙，卻因受理報案過程員警言詞不當，導致她們輕生，實在讓人難受跟憤怒。

陳宥丞指出，民眾對政府打詐不力已非常無奈，警方理應是人民保母，在第一線也最清楚百姓的痛苦，原應發揮同理心幫助百姓，劉姓員警卻讓已站在人生十字路口的母女走上絕路。

陳宥丞說，不論是否真有如外傳的離譜行徑，台北市警察局內湖分局的回應和新聞稿都可明確看出，劉姓員警通話過程確實有言詞不當和缺乏同理心的情況。

陳宥丞要求，劉姓員警應依法接受調查，內湖分局1週內必須提供調查報告；此外，有關死者報案的錄音檔、派出所監視器資料，要交由第三單位保留並公正調查，並要求警方重新檢討受理報案流程及加強抽查，協助員警心理衛生及情緒勞動照護。

他指出，員警對受害者的冷漠，可能遠比被詐騙更痛，相信大多數員警都非常認真努力，不應被污名化，但應更積極要求基層員警的電話應對訓練，讓遇到困難的民眾都能有基本的尊重與重視。

內湖分局下午公布將劉姓員警記一大過懲處和調地處分外，後來也補充訊息說明，此處分案經調查並由考績委員充分討論，劉姓員警確有言詞不當情事，他坦然接受處分及調地。

內湖分局表示，分局長蕭惠珠昨晚已率幹部親自向死者家屬致歉，家屬希望能妥善教育員警，勿再有類似情形發生；另外，本案並無媒體報導「惡毒嘲諷8字」情形。

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內湖分局。聯合報記者李隆揆／攝影
內湖分局。聯合報記者李隆揆／攝影

內湖 北市 詐騙 警察

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