內湖母女輕生案傳警察爆惡毒5字 游淑慧嘆同理與同情心

北市內湖昨被發現一對母女陳屍家中，今傳出起因是母女遭詐騙，向警方求助卻遭嘲諷「怎麼被騙」、「怎麼還沒死」國民黨議員游淑慧嘆，員警懲處都換不回兩條寶貴生命，她也猜想員警態度和母女輕生因果，可能也不需負司法責任。

游淑慧今天在臉書透露，剛內湖分局長打電話給她，說明內湖母女遭詐輕生的案件，也說明對員警的懲處，及對家屬的歉意。游也有感而發提到同理心與同情心。

游淑慧說，她更希望是分局藉這個機會，對所有第一線的員警「機會教育」，讓所有員警同仁能夠明白，面對受害者可以更有同理心和同情心，因為他們是被害人寄予一線希望的那個人。分局長也答應游淑慧，會走遍每一個派出所，也藉這個機會和同仁再做一個勤務教育。

目前台灣詐騙猖獗，詐團假借名人投資案層出不窮，根據警政署統計今年8月30至9月24日期間，台灣每日被詐騙金額最少1億元、最多5億元，每日平均詐騙金額約 3-4 億元。7月份被詐騙金額110億元，8月份又上升至137億元，10件治安案件，有6件是詐騙案。

游說，她了解目前員警同仁承受極大壓力，辦案疲於奔命，有時好不容易抓到罪嫌卻被法官輕放，讓警察也心灰意冷。但詐騙受害者能求助的第一線人員就是員警，當被詐騙到傾家蕩產甚至房產都被騙光抵押，心生絕望時，除了求神拜佛外，他們唯一的一線希望就是司法單位。

游說，員警同仁當然很辛苦，他們每天要面對「壞人」與「可憐人」；對壞人要有霹靂手段，對受害者則要有同情心與溫暖，希望員警同仁能更知道自己的角色，其實可以很重要、很偉大的。

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