長照悲歌...新莊老夫抱起病妻丟下14樓 檢依殺人罪聲押

新北市新莊今天發生一起1名73歲林姓老翁，因不捨68歲邱姓妻子罹患水腦症久病，上午竟從住家14樓將妻子推下樓摔死的長照悲歌，導致68歲妻子倒臥血泊當場死亡。林翁稍早被依殺人罪移送新北地檢署，檢察官複訊後，依犯罪嫌疑重大且為重罪，有逃亡高度可能，向法院聲請羈押。

據了解，林男與邱姓妻子結婚近40年，2人育有2子1女，子女目前都已在外成家並未與夫妻倆同住，曾經擔任建築師的林男退休後購買新莊區中平路一棟高級社區大樓14樓，與邱姓妻子同住，平時四處旅遊，愛拍攝花鳥。

原本夫妻倆已經安享退休生活，但邱妻2年多前罹患水腦症，身體狀況每況愈下長期臥病在床，林男獨自扛起照顧妻子的重擔，每天煮三餐餵食，照顧妻子起居；近期林男因身體不適，8月起林男向衛生局申請長照服務，居服員每天來家中陪伴及協助盥洗至少4小時。

林翁今天疑似不捨妻子未來辛苦，疑似一時情緒失控，竟將妻子自高樓推下，讓妻子一了百了，犯案後也立刻前往住家附近派出所，向警方自首。

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