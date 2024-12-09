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母女疑遭詐求助逼死 傳警曾回惡毒5字…議員轟冷漠比詐騙更痛

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市內湖昨天被發現一對母女陳屍家中，今傳出母女遭詐騙，向警方求助卻還遭嘲諷「怎麼被騙」、「怎麼還沒死」等，警方清查後對承辦警員記大過懲處並調職。北市議員陳宥丞批評，「對受害者的冷漠，比被詐騙更痛！」

陳宥丞表示，內湖傳出母女遭受詐騙，卻因受理報案過程，警員的言詞不當導致輕生案，實在讓人難受跟憤怒！

根據打詐儀表板資料，今年9月，全台受理詐騙案數為661件，財損數為4億1513萬元。陳宥丞說，百姓對政府打詐不力，已非常無奈，善良百姓成為債騙集團的俎上之肉，從投資、網拍買賣到演唱回門票，無所不騙。他親自服務過的詐騙案，還有被害人因恐慌症看心理醫生，有人全家被迫賣房成為低收入戶，還有被地下錢莊討債到失去工作，也有不小心走上絕路的案例。

陳宥丞質疑，警方理應是人民保母，也在第一線最清楚百姓的痛苦，原應發揮同理心盡力幫助百姓，這名警員卻讓已站在人生十字路口的母女二人走上絕路，不論是否真有媒體報導的離譜行徑，但該員警確實有通話過程言詞不當缺乏同理心等情況。

陳宥丞也提出六點具體要求，包括全力協助家屬辦理後事，並協助社會資源導入；涉案員警應調離現職並依法接受調查；一周內湖分局提供調查報告；有關母女報案之錄音檔、現場報案之派出所監視器，交由第三單位保留並公正調查；重新檢討受理報案流程，精進作為及加強抽查；協助員警心理衛生及情緒勞動照護。

陳說，員警對受害者的冷漠，可能遠比被詐騙更痛，市府對警局受理報案sop，應該痛定思痛、亡羊補牢，相信大多數的台北市員警仍非常認真且努力，不應被汙名化或打擊基層士氣，我們也應該更積極要求基層警察的電話中應對的訓練，讓遇到困難的民眾都能有基本的尊重與重視，而非冷漠與傷害。

北市內湖昨天被發現一對母女陳屍家中，今傳出母女遭詐騙，向警方求助卻還遭嘲諷「怎麼被騙」、「你怎麼不去死一死？」內湖分局。本報資料照片
北市內湖昨天被發現一對母女陳屍家中，今傳出母女遭詐騙，向警方求助卻還遭嘲諷「怎麼被騙」、「你怎麼不去死一死？」內湖分局。本報資料照片

內湖 北市 詐騙 警察

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