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長照居服員每天陪…病妻堅持要丈夫顧 退休建築師崩潰「抱起丟下14樓」

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長照居服員每天陪…病妻堅持丈夫親自照顧 退休建築師崩潰「抱起丟下14樓」

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區73歲林男長期照顧68歲罹患水腦症的邱姓妻子，林男近期因身體不適申請長照服務，但妻子堅持要丈夫親自照顧，林男疑似身心俱疲，今天上午將妻子從床上抱起，從客廳14樓窗戶丟下導致妻子當場死亡，犯案後到中平派出所自首，詢後被依殺人罪送辦，釀成這起長照悲歌。

據了解，林男與邱姓妻子結婚近40年，2人育有2子1女，子女目前都已在外成家並未與夫妻倆同住，曾經擔任建築師的林男退休後購買新莊區中平路一棟高級社區大樓14樓，與邱姓妻子同住，平時四處旅遊，愛拍攝花鳥。

原本夫妻倆已經安享退休生活，但邱妻2年多前罹患水腦症，身體狀況每況愈下長期臥病在床，林男獨自扛起照顧妻子的重擔，每天煮三餐餵食，照顧妻子起居；近期林男因身體不適，8月起林男向衛生局申請長照服務，居服員每天來家中陪伴及協助盥洗至少4小時。

但妻子卻希望由林男照顧，不希望居服員介入，雙方也因此發生爭執，林男在龐大的照顧壓力下瀕臨崩潰，導致今天這起人倫悲劇發生。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

林男將妻子從14樓推下墜落到路面。記者黃子騰／翻攝
林男將妻子從14樓推下墜落到路面。記者黃子騰／翻攝

居服員 長照

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