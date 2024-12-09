快訊

詐團冒名百萬網紅行騙 內湖母女受害成雙屍…柴鼠兄弟發聲了

長照居服員每天陪…病妻堅持要丈夫顧 退休建築師崩潰「抱起丟下14樓」

韓前防長金龍顯遭緊急逮捕原因曝 「1動作」疑涉企圖滅證

醫美麻醉致死 台灣麻醉醫學會：手術不應「便宜行事」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導

醫美意外又引發爭議，發生麻醉後失去呼吸心跳的死亡憾事。台灣麻醉醫學會理事長程廣義表示，目前醫美診所幾乎都會執行麻醉，但有些美容手術需要全身麻醉，依衛福部「特管法」規定一定要有麻醉醫師在旁，最擔憂診所便宜行事，一人執行手術兼麻醉，罔顧民眾生命安全。

程廣義指出，愛美是天性、節儉是人性，但是任何醫療行為必須以「安全」為前提。目前「特管法」第25條有規定的8項手術，包括削骨、中臉部、全臉部拉皮、大量抽脂、腹部整形、鼻整形、義乳植入的乳房整形、全身拉皮，手術時嚴格限制麻醉醫師在場操作。

台灣麻醉醫學會前鎮靜委員會主委、麻醉專科醫師蘇百川表示，應該讓所有的醫美均納入正規麻醉規範照護範疇，強化美容醫學手術的管理，以保障病人安全。程廣義說，醫策會很早就規劃進行「美容品質醫學認證」，希望診所正常化經營，定期檢視專業人員、儀器設備等狀況，進而提升民眾健康福祉。

醫美風潮盛行，但是各家院所的規模、醫師技術與設備不同，常衍生出醫療糾紛。醫策會執行長方震中表示，民眾不應該只在意廣告寫得多厲害、行銷宣傳的俊男美女多吸睛，而是要認清衛福部頒發的認證標章。「民眾擔心醫美風險，卻缺乏安全認知，不重視醫療機構是否有通過認證把關。」方震中說。

程廣義強調，就算是醫美小手術，只要進行麻醉，就有一定的風險。衛福部特別立法規範特定美容醫學手術的全身麻醉或鎮靜麻醉，保障病人的品質安全，「特管法」規定的8項手術應有麻醉專科醫師親自執行麻醉，而輕、中度鎮靜處置，也要由受過鎮靜麻醉訓練認證的非麻醉專科醫師執行。

程廣義說，民眾有「好好的人走進去醫美診所，卻沒有走出來，麻醉怎麼會出事」的迷思，明顯輕忽了麻醉風險。他認為，各醫療院所都應該引以為鑑，確保民眾就醫品質。

醫美風潮盛行，但是各家院所的規模、醫師技術與設備不同，常衍生出醫療糾紛。圖／聯合報系資料照片
醫美風潮盛行，但是各家院所的規模、醫師技術與設備不同，常衍生出醫療糾紛。圖／聯合報系資料照片

手術 醫師 醫美

延伸閱讀

醫美舒眠由麻醉專科醫執行？衛福部允優化規範

女電波拉皮麻醉死亡！醫美熱潮律師警告 進行之前釐清2點：攸關性命

女電波拉皮麻醉死亡 醫：所有醫美麻醉應納規範

女電波拉皮麻醉不治 出事診所官網醫師和超思蛋被告同名

相關新聞

長照居服員每天陪…病妻堅持丈夫親自照顧 退休建築師崩潰「抱起丟下14樓」

新北市新莊區73歲林男長期照顧68歲罹患水腦症的邱姓妻子，林男近期因身體不適申請長照服務，但妻子堅持要丈夫親自照顧，林男...

長照悲歌...新莊老夫抱起病妻丟下14樓 檢依殺人罪聲押

新北市新莊今天發生一起1名73歲林姓老翁，因不捨68歲邱姓妻子罹患水腦症久病，上午竟從住家14樓將妻子推下樓摔死的長照悲...

女電波拉皮麻醉死亡！醫美熱潮律師警告 進行之前釐清2點：攸關性命

一名49歲邱姓女性近日到台北市中山區某知名醫美診所進行醫美手術，於舒眠麻醉期間陷入昏迷，送醫不治，目前該案進入司法調查。據了解，邱女是做電波拉皮、肉毒桿菌等療程，麻醉後血氧濃度不足昏迷，林智群律師指出其實這個案子的問題不是醫師學歷，而是麻醉手術是誰來進行，還有執行麻醉手術的人是否具備一定資格。

內湖母女遭詐千萬…受理警竟回「怎麼還沒死？」 士檢說話了

北市內湖昨被發現一對母女陳屍家中，今傳出起因是母女遭遇假投資詐騙，向警方求助卻遭嘲諷「怎麼被騙」、「怎麼還沒死」等，對此...

女「電波拉皮」麻醉亡 北市稽查：麻藥、手術均吳醫師一人操作

一名女子日前下午在北市某診所進行電波拉皮療程，打完麻藥後卻意識不清、血氧不足送醫不治，北市衛生局今天前往診所稽查，現場設...

與閨密遊泰失蹤曾求救「我要死了」 21歲正妹還活著已低調回國

高市21歲王姓女子上月6日與男閨密、國中同學葉姓男子出國，疑遭載往緬甸或寮國，傳訊請家人贖身後雙雙傳失蹤；王失聯前還發訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。