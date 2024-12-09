醫美麻醉致死 台灣麻醉醫學會：手術不應「便宜行事」

醫美意外又引發爭議，發生麻醉後失去呼吸心跳的死亡憾事。台灣麻醉醫學會理事長程廣義表示，目前醫美診所幾乎都會執行麻醉，但有些美容手術需要全身麻醉，依衛福部「特管法」規定一定要有麻醉醫師在旁，最擔憂診所便宜行事，一人執行手術兼麻醉，罔顧民眾生命安全。

程廣義指出，愛美是天性、節儉是人性，但是任何醫療行為必須以「安全」為前提。目前「特管法」第25條有規定的8項手術，包括削骨、中臉部、全臉部拉皮、大量抽脂、腹部整形、鼻整形、義乳植入的乳房整形、全身拉皮，手術時嚴格限制麻醉醫師在場操作。

台灣麻醉醫學會前鎮靜委員會主委、麻醉專科醫師蘇百川表示，應該讓所有的醫美均納入正規麻醉規範照護範疇，強化美容醫學手術的管理，以保障病人安全。程廣義說，醫策會很早就規劃進行「美容品質醫學認證」，希望診所正常化經營，定期檢視專業人員、儀器設備等狀況，進而提升民眾健康福祉。

醫美風潮盛行，但是各家院所的規模、醫師技術與設備不同，常衍生出醫療糾紛。醫策會執行長方震中表示，民眾不應該只在意廣告寫得多厲害、行銷宣傳的俊男美女多吸睛，而是要認清衛福部頒發的認證標章。「民眾擔心醫美風險，卻缺乏安全認知，不重視醫療機構是否有通過認證把關。」方震中說。

程廣義強調，就算是醫美小手術，只要進行麻醉，就有一定的風險。衛福部特別立法規範特定美容醫學手術的全身麻醉或鎮靜麻醉，保障病人的品質安全，「特管法」規定的8項手術應有麻醉專科醫師親自執行麻醉，而輕、中度鎮靜處置，也要由受過鎮靜麻醉訓練認證的非麻醉專科醫師執行。