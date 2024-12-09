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詐團冒名百萬網紅行騙 內湖母女受害成雙屍…柴鼠兄弟發聲了

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詐團冒名百萬網紅行騙 母女受害選擇輕生…柴鼠兄弟發聲了

聯合新聞網／ 綜合報導

台北市一名婦人及其女兒昨被發現陳屍住處，疑似投資遭詐騙而輕生。記者李奕昕／翻攝
台北市一名婦人及其女兒昨被發現陳屍住處，疑似投資遭詐騙而輕生。記者李奕昕／翻攝
台北市內湖區一對母女日前因誤信詐騙集團的「投資陷阱」，遭到詐騙1200萬元，詐騙集團假冒百萬網紅「柴鼠兄弟」，以投資話術欺騙被害人，54歲甯姓母親報警後求助無門，母女因而感到絕望選擇輕生。對此，「柴鼠兄弟」也在臉書表示，「今天早上看到又有民眾被騙受詐的新聞，我們感到相當地遺憾和難過」。

柴鼠兄弟在臉書發文表示，他們看到有民眾被騙的新聞，坦言「我們感到相當地遺憾和難過」，同時他們也鄭重聲明「柴鼠兄弟沒有經營任何LINE群組、沒有任何助理也沒有和其他專家老師合作。不論是FB或YouTube，請注意名字旁邊要有官方認證打勾的，才是實名認證的正版帳號，其他全部都是詐團假冒盜用，裡面所有東西都是假的、演的、騙人的，邀請加入LINE群絕對都是詐騙，請勿輕易貿然加入，如有不慎誤加也請立刻退出+封鎖」。

柴鼠兄弟表示，他們在今（2024）年6月份，就被數位發展部邀請加入「防詐通報白名單」，此後不分平日、假日、24小時，每天都會收到好幾封數發部的通報郵件，只要一接獲通知，也都是第一時間開信確認，希望能加速通報流程，讓FB和YT等社群平台可以盡早下架假粉專、假貼文、假廣告，避免再有人誤信受害。只可惜加入數發部防詐通報半年多了，「柴鼠兄弟」每天收到的詐騙通報確認信，似乎並沒有因此而減少。

他們最後也再次呼籲，防詐自保「停、看、聽」三步驟：

①「停」：要加LINE前先「停」下來想一下，不要隨便亂加LINE帳號。

②「看」：仔細觀察「看」清楚，FB、YT名字旁邊有官方認證打勾才是真帳號。

③「聽」：打防詐專線「聽」聽看專家怎麼說，主動打165防詐專線查證。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

網紅 詐騙 詐騙集團

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