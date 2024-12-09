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女「電波拉皮」麻醉亡 北市稽查：麻藥、手術均吳醫師一人操作

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女「電波拉皮」麻醉亡 北市稽查：麻藥、手術均吳醫師一人操作

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

一名女子日前下午在北市某診所進行電波拉皮療程，打完麻藥後卻意識不清、血氧不足送醫不治，北市衛生局今天前往診所稽查，現場設施、設備皆與登記事項相符，但女子當天治療手術及麻醉過程，皆由吳姓醫師一人執行，是否有違規，仍持續調查中，若經法院判定業務過失，將依法移付醫師懲戒。

衛生局表示，今天上午再次前往稽查該診所，現場設施設備與核准登記事項相符，當日負責手術及麻醉吳姓醫師有事先完成報備支援至該診所執行醫療業務，案內施做手術及麻醉均由醫師親自執行。

針對外界質疑手術及麻醉是否需兩位醫師執行，衛生局說，需視不同手術類型或病人情境判定，該診所是否有違反相關法規仍持續調查中。若是因醫師業務過失經法院判刑確定，衛生局接獲判決通知書後，將依據「醫師法」第25條規定移付醫師懲戒。

一名女子日前下午在北市某診所進行電波拉皮療程，打完麻藥後卻意識不清、血氧不足送醫不治，北市衛生局今天前往診所稽查，發現女子當天治療手術及麻醉過程，皆由吳姓醫師一人執行，是否有違規，仍持續調查中。記者洪子凱／攝影
一名女子日前下午在北市某診所進行電波拉皮療程，打完麻藥後卻意識不清、血氧不足送醫不治，北市衛生局今天前往診所稽查，發現女子當天治療手術及麻醉過程，皆由吳姓醫師一人執行，是否有違規，仍持續調查中。記者洪子凱／攝影

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