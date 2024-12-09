女電波拉皮麻醉死亡！醫美熱潮律師警告 進行之前釐清2點：攸關性命

一名49歲邱姓女子近日到台北市中山區某知名醫美診所進行醫美手術，於舒眠麻醉期間陷入昏迷，送醫不治，目前該案進入司法調查。據了解，邱女是做電波拉皮、肉毒桿菌等療程，麻醉後血氧濃度不足昏迷，林智群律師指出這個案子的問題不是醫師學歷，而是麻醉手術是誰來進行，還有執行麻醉手術的人是否具備一定資格。

林智群在臉書「林智群律師（klaw）」表示，麻醉手術雖然看起來簡單，大多數人對手術的觀念就是「只是讓你睡一覺起來」而已，然而其實麻醉手術不但複雜還具有高風險。或許讓病患睡一覺很簡單，但能不能醒過來才是重點，如果手術後沒辦法讓患者甦醒就嚴重了。

林智群坦言現在的醫療困境是全台才一千多位專科麻醉醫師，大部分都任職大醫院，而醫美診所的麻醉師大多是從大醫院下班後兼差的，又或是根本沒有配合的麻醉醫師，直接由操刀的醫師（是外科醫師，但沒有麻醉專科執照）進行麻醉，或由護理師（多不是麻醉專科護理師）進行麻醉。林智群透露，有些診所常打著「舒眠」的名義，但做的就是麻醉。

如果麻醉一切順利就就沒事，然而遇上意外就慘了！假設病患血氧下降醒不來，診所醫療能量與設備不足，急救只能送往大醫院送。林智群表示，「醫美最大的風險，不是手術後有沒有變漂亮，而是麻醉過程產生的風險」。

林智群補充，根據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，如果是下面7種醫美手術，施行手術的醫師應為專科醫師分科及甄審辦法之專科醫師，且每三年應接受美容醫學手術繼續教育課程至少24小時。

一、削骨。 二、中臉部、全臉部拉皮 （full face lift）。 三、單次脂肪抽出量達一千五百毫升或單次脂肪及體液總抽出量達五千毫升。 四、腹部整形（abdominoplasty）。 五、鼻整形。 六、義乳植入之乳房整形。 七、全身拉皮手術。

而本次事件邱女是進行「電波拉皮手術」時發生意外，就需判斷是否符合第25條第2、7款規定，如果「是」就要再進一步看是否全身麻醉、非全身麻醉加重度鎮定劑，如果也是的話，接下來要釐清手術時有無麻醉專科醫師在場。倘若也沒有，則看操刀醫師是否有麻醉專業訓練，如果都沒有，林智群坦言「那該醫美診所麻煩就大了」。

最後他也提醒民眾，要去醫美的人如果有麻醉手術需求，就要確認是否屬於上述七類手術，還有確認該診所執行麻醉的人是誰。林智群強調醫美手術是否成功當然重要，但麻醉手術更重要！畢竟「醫美手術失敗，頂多美不美的問題，麻醉手術失敗，是生命問題」。