丈夫推植物人妻子墜樓亡…法師到場招魂 社會局：未有家暴、脆弱家庭通報紀錄

新北市新莊區73歲林男疑似不捨患水腦症的68歲妻子邱女，2個月前病情惡化成植物人，今早將邱女從住處推下，當場死亡，而下午3時15分左右法師到場招魂。

新北社會局說，該案經查未有家暴通報、脆弱家庭通報紀錄或服務紀錄；新北衛生局說，邱女今年8月開始申請長照服務，每周一到五，每日上下午各一次由居服員陪伴、沐浴個案，假日每日一次協助，子女假日也會回來看顧媽媽，長照資源充足。

據了解，邱女2年多前罹患水腦症，病情逐漸惡化，8月申請長照後，一度住院開刀治療，但2個月前邱女成植物人，林男疑似不捨太太辛苦，才發生憾事。當地里長林建良說，該社區約5年是里內最新的建物，但社區大樓外人難以進入，並不了解細節，今早接到消防隊電話才知道發生憾事。

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