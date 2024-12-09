聽新聞
0:00 / 0:00
丈夫推植物人妻子墜樓亡…法師到場招魂 社會局：未有家暴、脆弱家庭通報紀錄
新北市新莊區73歲林男疑似不捨患水腦症的68歲妻子邱女，2個月前病情惡化成植物人，今早將邱女從住處推下，當場死亡，而下午3時15分左右法師到場招魂。
新北社會局說，該案經查未有家暴通報、脆弱家庭通報紀錄或服務紀錄；新北衛生局說，邱女今年8月開始申請長照服務，每周一到五，每日上下午各一次由居服員陪伴、沐浴個案，假日每日一次協助，子女假日也會回來看顧媽媽，長照資源充足。
據了解，邱女2年多前罹患水腦症，病情逐漸惡化，8月申請長照後，一度住院開刀治療，但2個月前邱女成植物人，林男疑似不捨太太辛苦，才發生憾事。當地里長林建良說，該社區約5年是里內最新的建物，但社區大樓外人難以進入，並不了解細節，今早接到消防隊電話才知道發生憾事。
※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言