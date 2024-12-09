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內湖母女遭詐千萬…受理警竟回「怎麼還沒死？」 士檢說話了

聯合報／ 記者李隆揆李奕昕／台北即時報導

北市內湖昨被發現一對母女陳屍家中，今傳出起因是母女遭遇假投資詐騙，向警方求助卻遭嘲諷「怎麼被騙」、「怎麼還沒死」等，對此警方清查後對承辦警員記大過懲處並調職、函送地檢署調查刑事責任，士林地檢署則表示，將全力調查本案，務求早日水落石出。

內湖分局表示，由於婦人遺書透露報案遭警察「冷嘲熱諷」，分局回溯港墘派出所內電話錄音，發現受理劉姓員警的不當言行，4日被害婦人詢問能否追回財損，劉回覆「拿不回來」，6日劉更在電話中對被害人說出，「新聞報那麼久了還會被騙」、「怎麼還沒死」等更嚴重的缺乏同理心不當言詞。

檢方表示，檢察官除針對本案死者依法相驗釐清死因，對於外界指稱2人生前遭詐騙一事，也將一併深入追查，盡速就明事實，若查得任何個人或團體涉及詐欺犯罪，定將一一揪出，溯源查辦。

另，針對內湖分局港墘派出所劉姓警員受理詐騙案報案後，製作筆錄過程涉及言詞不當一事，檢方也將一併了解與本案有無關聯、確認警方查處情形，依法處理，士林地檢署後續將全力協助並關懷死者家屬，務求早日水落石出。

據悉，55歲甯姓女子在便當店工作，28歲曾姓女兒任職會計，2人瀏覽臉書投資廣告遭遇假投資詐騙，加入LINE投資群組，該詐團假冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」名義招攬投資行騙，讓2人依指示面交及匯款逾1200萬元後驚覺受騙，12月4日前往內湖分局港墘派出所報案。

劉姓警員12月6日致電甯女約定第2次筆錄，卻在電話中嘲諷「新聞報那麼久了還會被騙」、「怎麼還沒死」，母女12月8日便陳屍家中。

因現場遺書提及「警察叫我去死」，警方事後調查相關電話錄音，發現劉員言行不當，對劉員記大過1次處分並調至警備隊，港墘派出所所長督導不周記過1次，分局長也自請處分。

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內湖分局。本報資料照片
內湖分局。本報資料照片

內湖 詐騙 警察

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