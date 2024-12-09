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與閨密遊泰失蹤曾求救「我要死了」 21歲正妹還活著已低調回國

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市21歲王姓女子上月6日與男閨密、國中同學葉姓男子出國，疑遭載往緬甸或寮國，傳訊請家人贖身後雙雙傳失蹤；王失聯前還發訊息「我要死了」，警方和外交部獲悉設法營救；今傳出王女還活著，已於本月2日低調返國，檢警將約談釐清事情真相。

據了解，王女傳出失蹤後，家屬報案，新興警分局警方發「入境告知」通知書給移民署，王女12月2日晚間搭機從泰國入境桃園國際機場，移民署查驗護照時發現王女是高雄警方要找的人，同步通知新興分局警方，警方才獲悉王女人還活著，且已平安返抵國門。

至於和王女一起出國的葉男，並未和王女一起回國，似乎人還滯留泰緬一帶；據了解，王女已非第一次前往泰國，是否和詐團有關聯抑或是間接受害者，家屬也低調不願透露是否已付出贖金，王女才可獲釋回國。

警方在王女回國後曾試圖通知她到案說明，釐清相關細節與案情，但王女未到案，警方近日將再行約談。

留著一頭長髮，大眼、瓜子臉、長相清秀的王姓女子，上月初疑因閨蜜一句「希望可以到泰國聚一聚」，6日受邀和閨蜜一起出國；未料，傳出一下機就遭人擄到疑似號稱緬甸東部最恐怖的泰昌園區，王曾隨手錄了園區畫面向男友求救，似乎想試圖逃跑，最後發的訊息定格在「我可能快要死了」，後即音訊全無。

警方接獲家屬報案，從曝光的王女和閨蜜在一起身影的監視畫面，查出原來閨密是身材壯碩、暱稱「Adju阿嘟」的男兒身，與王女同為21歲的國中同學葉姓男子，兩人交情好，因此聯袂出國。

警方調查，11月6日下午3時許，王姓女子由葉男騎機車載她回高雄市前金區住處，當時她穿著熱褲、T恤，上樓後不久下樓，未帶行李，與葉男一同搭計程車離開，當天傍晚5時搭機前往泰國。

據悉，王女出國前曾告訴家人，說11月6日和閨密要去泰國玩，不料，當天晚間王母便接到她傳Line訊息，說她被拿槍的人載到緬甸，也又要轉車去寮國，她聯絡不到閨密，很害怕。

隔天王母接獲訊息，說要匯3萬元泰達幣，約新台幣近100萬元贖身，後來又降為80萬元。陳女父母報警後，警方立即通報刑事局國際科和外交部，希望營救她，但本月2日晚間，王女已自行搭機返台。

高雄市王姓女子出國後傳失蹤，IG照片留著一頭長髮，大眼、瓜子臉，長相清秀，IG目前已關閉；今傳出王女人平安，且已於12月2日返國。圖／取自IG
高雄市王姓女子出國後傳失蹤，IG照片留著一頭長髮，大眼、瓜子臉，長相清秀，IG目前已關閉；今傳出王女人平安，且已於12月2日返國。圖／取自IG
王姓女子（左）11月6日出國前，由葉姓男子（右）載回住處，不久2人搭計程車離去，後傳出前往泰國後失蹤；今傳出王女人平安，且已於12月2日返國。(圖／讀者提供)
王姓女子（左）11月6日出國前，由葉姓男子（右）載回住處，不久2人搭計程車離去，後傳出前往泰國後失蹤；今傳出王女人平安，且已於12月2日返國。(圖／讀者提供)

失蹤 泰國 移民署

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