老老照顧悲劇 王建煊：很多人心力交瘁 政府要正視這個問題

新北新莊區73歲林姓老翁疑因不捨68歲邱姓妻子飽受水腦症折磨，今天將病妻從住處推下，邱婦當場死亡。台灣老老照顧家庭愈來愈普遍，前監察院長王建煊與失智妻子相依為命生活，他說，雖然他照顧妻子過程並不痛苦，但他可以理解會發生「照顧殺人」的無力感，很多人確實心力交瘁，政府要正視這個問題。

86歲王建煊與罹患失智症的妻子同住在林口區，兩人膝下無子，雖然5年前開始有雇請外籍看護，但王建煊是主要照顧者，呵護妻子無微不至。

王建煊說，身為基督徒，有很堅定的信仰力量支持，陪伴妻子生病、老化過程不會太痛苦，但他可以同理多數「照顧殺人」悲劇有太多的痛苦及身心負荷，因為已經到達臨界點，或看不到盡頭、看不到希望感，多數照顧殺人案例是很值得同情的。

王強調，要預防悲劇重演，政府、民間都要多做一點事，讓身為主要照顧者的家屬能適度喘息，也要有更多的支持和資源及時介入，才能幫助這一類家庭挺過難關。

王建煊說，日本比台灣更早面臨高齡海嘯壓力，日本的照顧殺人案例也多，許多人長期承受高壓，確實照顧到快瘋了，「我們不是當事人，很難完全感受當事人的奈與無助」，別太苛責照顧殺人的加害者，可想見他內心一定也糾結很久才做出這個痛苦的決定。

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