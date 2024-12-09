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京華城監察人張志澄250萬交保 狼狽跑給媒體追今再度出庭
台北地檢署追查京華城容積率弊案，日前京華城監察人張志澄以250萬元交保，上次出庭後狼狽的以跑百米速度給媒體追，今天第三度出庭，則是透過律師先行報到，他沒有走北檢大門，壓線步入偵查庭。
檢方在今年9月間針對政治獻金是否為行賄金流，29路大搜索搜索，約談10名被告6名證人，其中柯文哲大帳房李文宗和北市兵役局前局長、鼎越前董事長朱亞虎聲押禁見獲准，被告京華城法務經理陳俊源150萬元交保，京華城監察人張志澄以250萬元交保。
今年10月22日檢方二度傳喚張志澄，訊後請回，今下午2時許，北檢第三度約談張志澄。張先透過律師報到，在最後一刻壓線在律師陪同下步入偵查庭。
簡舒培日前在臉書公布北檢公函指出，朱亞虎坦承京華城改建案獲560%容積率，涉透過7名威京集團高階主管張志澄、陳俊源、童中白、洪秀鳳、陳秀桃、黃淑雯、劉芷安，每人30萬元共計210萬元，匯入民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄的前金。
檢方懷疑，沈慶京在柯文哲完成違背職務行為，即自560%擴增到840%容積樓地板面積後，交付1500萬元予柯文哲收受，作為部分賄賂；今約談相關被告釐清高階幹部們捐給民眾黨政治獻金專戶，是否假借政治獻金作為柯文哲與沈慶京涉貪汙違背職務行收賄前金。
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