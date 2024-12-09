內湖母女遭詐騙1200萬還被「冷嘲熱諷」 受理警記大過函送地檢署

台北市一名婦人及其女兒昨被發現陳屍住處，遺書透露投資遭詐騙而輕生，警方查出婦人曾赴派出所報案指投資被騙1200萬元。內湖警分局表示，受理的劉姓警員對被害人言詞不當缺乏同理心，記一大過；派出所長監督不周記過一次；分局長自請處分。

據了解，婦人本月4日由女兒陪同赴內湖分局港墘派出所報案，指瀏覽臉書投資廣告，加入LINE投資群組，面交及匯款共1200萬元；警方為釐清面交日期、地點、金額等細節，6日致電婦人相約製作第2次筆錄。

婦人遺書透露報案遭警察「冷嘲熱諷」，分局調閱港墘所劉姓警員受理報案、通話過程的錄音錄影，發現4日婦人詢問能否追回財損，劉回覆「拿不回來」，6日劉通話時有更嚴重的不當言詞。

內湖分局表示，劉本月4日受理報案，完成第1次筆錄，因尚有部分案情須請報案人協助補充說明釐清，6日上午致電通知報案人約定時間製作第2次筆錄，通話過程言詞不當缺乏同理心；昨晚開考績會決議，劉記一大過調至警備隊，港墘所長監督不周記過一次，分局長自請處分，劉言詞是否涉刑事責任，將函請士林地檢署查處。

分局指出，員警處理民眾報案過程言行失當，秉持不庇縱、不掩飾，將以此個案深切檢討，教育所屬同理民眾被害心情，嚴謹處理細節，並深化識詐宣導及詐騙案偵查，盡全力守護民眾財產；已調閱監視器，掌握10月向被害人取款車手黃姓男子身分，深入溯源偵辦，務期周延。