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高雄小資女做公益想抽大獎遭坑130萬 詐團15人落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市上班族李姓女子誤信詐團做公益抽大獎陷阱，以為捐2、300元抽中萬元紅包，因無法出金又砸錢，遭坑130萬；刑事局電偵大隊逮獲林男為首的15人詐團，發現該團另以假交友、扮買賣家騙金融卡及帳號，再派車手提領，1個月內詐得646萬。

刑事局電偵大隊第三隊警方調查，以林姓男子（33歲）為首的詐騙集團，利用社群軟體傳送「做公益抽大獎」活動，佯稱小額捐款給社福團體可獲抽獎萬元現金機會，誘騙被害人捐款後拍照，再傳中獎金連結，後以獎金遭凍結無法出金，騙取被害人金融卡及帳戶做為人頭帳戶使用。

高市一名30餘歲的上班族李姓女子，見活動廣告想說可做公益還可抽獎，結果被通知抽中萬元紅包，李信以為真，屢次匯款只為了得到紅包，結果被詐團騙得團團轉，遭坑130萬元報警。

警方查出林男組成的詐團，另以交友軟體美女頭像專騙男性，誘騙一名欠債男子寄提款卡和帳戶可清償債務，藉此獲取人頭戶；此外，該詐團並扮演買家、賣家方式，傳不明網址給賣家表示無法下單，且帳戶遭凍結，邀請被害人匯款至人頭戶。

詐團得手金融卡後，交由車手在高雄市區四處提領，初步清查3種類型詐騙手法的被害人逾60人，詐得款項646萬元。

電偵大隊和三民二、林園警分局組專案小組，掌握林男等人行蹤後，於9月4日及11月4日在大社、楠梓及三民區發動兩波搜索、拘提行動，逮捕首腦林男、負責加密貨幣洗錢轉帳的許姓男子（24歲）、收水手施姓男子（28歲）等詐團核心要角，另有提款車手及收簿手等犯嫌共計15人。

警方並在現場查扣手機、筆電、金融卡、詐欺贓款及K他命等證物；警詢後，依詐欺、違反洗錢防制法等罪移送高雄地檢署偵辦。

其中林、許2人坦承犯案獲交保候傳，經手數百萬詐款的施男因否認犯行，遭檢方聲押獲准。

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刑事局電偵大隊逮獲林男為首的15人詐團，發現該團以做公益抽大獎、假交友及扮買賣家騙金融卡、帳號，再派車手提領，1個月內詐得646萬；圖為警方查扣贓證物。記者石秀華／翻攝
刑事局電偵大隊逮獲林男為首的15人詐團，發現該團以做公益抽大獎、假交友及扮買賣家騙金融卡、帳號，再派車手提領，1個月內詐得646萬；圖為警方查扣贓證物。記者石秀華／翻攝
刑事局電偵大隊逮獲林男為首的15人詐團，該詐團以做公益抽到大獎的通知誆騙被害人。記者石秀華／翻攝
刑事局電偵大隊逮獲林男為首的15人詐團，該詐團以做公益抽到大獎的通知誆騙被害人。記者石秀華／翻攝
刑事局電偵大隊逮獲林男為首的15人詐團，該詐團以做公益抽到大獎的通知誆騙被害人。記者石秀華／翻攝
刑事局電偵大隊逮獲林男為首的15人詐團，該詐團以做公益抽到大獎的通知誆騙被害人。記者石秀華／翻攝

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