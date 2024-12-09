兒子在大雅夜市踢少年機車不賠償起口角 父還揪眾圍毆少年

台中市大雅夜市昨晚發生打群架事件，目擊者拍下影片，有3、4人對1名少年群毆，大雅警方到場發現，2名少年因機車損毀口角，其中一名李姓少年的父親竟夥同3名朋友圍毆張姓少年，警方已查獲李姓主嫌到案。

網路影片中，多位男子追打一名黑衣少年，拳打腳踢，不斷嗆聲，民眾勸架無效，多數人避而遠之。

大雅警分局調查，昨晚7點多，張姓少年與朋友共6人逛大雅夜市，遇到李姓少年，因李姓少年疑踢了張姓少年的機車，機車受損，張姓少年要求對方賠償，雙方談不攏，李姓少年找來父親46歲李男，李男再找3名朋友到場，對張姓少年拳打腳踢。