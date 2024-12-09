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兒子在大雅夜市踢少年機車不賠償起口角 父還揪眾圍毆少年

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅夜市昨晚發生打群架事件，目擊者拍下影片，有3、4人對1名少年群毆，大雅警方到場發現，2名少年因機車損毀口角，其中一名李姓少年的父親竟夥同3名朋友圍毆張姓少年，警方已查獲李姓主嫌到案。

網路影片中，多位男子追打一名黑衣少年，拳打腳踢，不斷嗆聲，民眾勸架無效，多數人避而遠之。

大雅警分局調查，昨晚7點多，張姓少年與朋友共6人逛大雅夜市，遇到李姓少年，因李姓少年疑踢了張姓少年的機車，機車受損，張姓少年要求對方賠償，雙方談不攏，李姓少年找來父親46歲李男，李男再找3名朋友到場，對張姓少年拳打腳踢。

警方趕到現場時只剩張姓少年在場，連夜查出住嘉義的李男逮捕到案，將陸續傳喚另3名打人男子到案，依聚眾鬥毆及傷害罪函送；李姓少年在場疑似也有打張姓少年，警方將移送少年法庭審理。

台中大雅夜市昨晚發生打架事件，警方以車追人，漏夜查出打人主嫌。圖／取自網路
台中大雅夜市昨晚發生打架事件，警方以車追人，漏夜查出打人主嫌。圖／取自網路

夜市 影片 朋友

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