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女電波拉皮麻醉過程死亡 蘇一峰揭可能致死原因是這個

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

一名49歲女性日前到台北市中山區某知名醫美診所進行醫美手術，於舒眠麻醉期間陷入昏迷，送醫不治，目前該案進入司法調查。對此，胸腔內科醫師蘇一峰於臉書表示，電波拉皮使用牛奶針（Propofol）可能是致死的主要原因。

據悉，該名女性近5年都由同一名41歲的吳姓女醫師治療，吳女曾是萬芳醫院皮膚科主治醫師、台北醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師、長庚醫院皮膚科專科醫師，此次替個案進行電波拉皮、肉毒桿菌等療程。

吳姓醫師表示，近5年都是由她為個案診治，先前也做過相同療程，沒想到，此次釀出人命。據調查，個案進行電波拉皮、打肉毒針等療程，麻醉後缺出現血氧濃度不足情況，立刻送往台北馬偕醫院急救仍不治身亡。

蘇一峰說，牛奶針是很好的藥品，打下去幾秒到分鐘就能進入麻醉，但是本身有心肺抑制作用，會心跳血壓降低會呼吸抑制，注射的過程使用生命徵象監測器，才能早點發現生命徵象血壓血氧不穩。他直說，「之前沒事不代表都沒事」。

衛福部醫事司長劉玉菁說，依「醫療法」、「醫師法」相關規定，執行麻醉醫療行為，必須由「醫師」親自執行。至於，媒體所報導，該名個案為採用舒眠麻醉，而其是否一定必須由麻醉科醫師執行，衛福部將會進一步釐清。

胸腔內科醫師蘇一峰於臉書表示，電波拉皮使用牛奶針(Propofol)可能是致死的主要原因，呼籲注射的過程應使用生命徵象監測器，才能早點發現生命徵象血壓血氧不穩，並直說，「之前沒事不代表都沒事」。示意圖。圖／123RF
胸腔內科醫師蘇一峰於臉書表示，電波拉皮使用牛奶針(Propofol)可能是致死的主要原因，呼籲注射的過程應使用生命徵象監測器，才能早點發現生命徵象血壓血氧不穩，並直說，「之前沒事不代表都沒事」。示意圖。圖／123RF

皮膚科 醫師

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