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女做電波拉皮麻醉意外 麻醉醫揭沒有「舒眠麻醉」一詞
一名49歲女性日前到台北市中山區某知名醫美診所進行醫美手術，於舒眠麻醉期間陷入昏迷，送醫不治，目前該案進入司法調查。對此，麻醉專科醫師李佳霖於臉書說，麻醉學裡沒有「舒眠麻醉」這個詞，它是指沒有插管的鎮靜麻醉，也就是藉由全靜脈注射的方式給予麻醉藥物的全身麻醉。
李佳霖醫師在臉書粉專「李佳霖醫師-麻醉專科女醫師」發文指出，每次看到醫美又出狀況的相關新聞都很難過，採用「舒眠（靜脈）麻醉」的手術客人，全程保有自主呼吸的狀態，因此不需進行氣管內插管的動作，雖然可能可以降低術後噁心、嘔吐與插管後喉嚨痛的機會，但以維持呼吸道的角度來看，舒眠麻醉會是比插管的全身麻醉還要來的更加危險的。
李佳霖說，麻醉下，病人舌頭往後倒又或對於下巴後縮的病人等，更容易在沒有插管的情況下，造成呼吸道阻塞而缺氧。一旦發生缺氧的狀況，幾分鐘內就有可能會波及到生命安全。此時麻藥劑量的調控要更謹慎，同時也要兼顧到病人呼吸道的通暢度。
李佳霖指出，每一次的麻醉過程都是不一樣的，之前麻醉沒問題不代表下一次就沒事，而對於呼吸道建立的維持，最能處理的是麻醉科醫師。因此只要接受麻醉，應當都是需要麻醉科醫師全程在場確保手術過程中的安全。
尤其是診所中麻醉環境參差不齊，許多診所依然沒有聘請麻醉科醫師在場執行麻醉，李佳霖說，不是只有醫美診所，包含腸胃科診所、健檢中心的無痛腸胃鏡、婦產科診所、牙科診所都是。因此，不要覺得失眠麻醉很簡單，不要覺得舒眠麻醉沒有風險，可以不用麻醉科醫師，請選擇影麻醉科醫師在場的診所做手術。
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