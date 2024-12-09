泰國玩具包裹進台灣失聯移工領貨 內容是百萬大麻警逮5人

刑事局中打四隊在今年5月間接獲海關通報，有貨品從泰國以玩具名義輸入，包裹內裝有大麻，警方循線在雲林縣查獲出面領貨的越南籍阮姓移工，另外也查獲在該處的4名失聯移工，目前5人都由移民署收容，毒品市價初估破百萬元。

刑事局中打四隊在今年5月接獲財政部關務署臺北關通報，攔查到貨品以玩具名義，自泰國進口來台可疑包裹。經查驗發現，包裹內夾藏3大包大麻(重1314公克)，中打四隊與雲林縣刑大、台中市刑大、南投縣竹山警分局等單位，合組專案小組，報請雲林地方檢察署勤股檢察官段可芳指揮偵辦。

案經專案小組監控追緝，後續查到出面領包裹的越南籍阮姓移工（26歲），隨即返回雲林縣二崙鄉住處後，另在現場發現4名越南籍失聯移工。

全案依涉毒品罪將阮男移送雲林地方檢察署偵辦，檢方訊問後，由移民署收容，另外4名失聯移工也由移民署雲林縣專勤隊收容。

經查，此案是運毒集團為將大麻毒品走私來台，以協助代收包裹將給予好處為由，誘使外籍移工挺而走險成為運毒車手。

刑事警察局呼籲雇主、人力仲介公司引進、聘用外籍移工，應加強宣導並建立法治觀念，以免遭不法集團利用，淪為毒品集團共犯，觸犯運毒刑事重罪。刑事警察局將持續與財政部關務署合作將毒品「攔截於關口」，並全力打擊毒品犯罪，以維護國民安居樂業之生活。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885