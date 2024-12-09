詐貸19億 科技老闆等4人起訴

新北市連翊科技、聯智興業陳姓負責人，涉嫌與公司邱姓財務主管偽造不實進銷貨憑證，向三家銀行詐貸逾十九億元。 示意圖。圖／AI生成

新北市連翊科技、聯智興業陳姓負責人，涉嫌與公司邱姓財務主管偽造不實進銷貨憑證，向三家銀行詐貸逾十九億元，又透過邱女兩名友人提供人頭浮報薪資逾兩億元，逃漏稅三千五百萬餘元；新北地檢署依偽造文書、詐欺取財等罪起訴四人。

檢調查出，陳男經營連翊、聯智，另實際掌控兩家境外公司，作為與連翊、聯智買賣伺服器及相關電子產品交易對象。陳、邱二人涉嫌在二○一○至二○二○年間，偽造兩境外公司不實採購單及商業發票，製造向連翊、聯智頻繁進銷貨假象，再向三家銀行申辦出口前、進口融資及短期擔保放款共四○九次，總詐貸金額十九億一四八九萬餘元。

二人坦承以真實訂單墊高一點二至一點五倍出售價款，及憑空製作假訂單兩種方式美化公司財報，二○一四至二○一九年間共虛增公司五億三四四七萬餘元營業額，且未告知銀行為關係人交易。

陳男另透過邱女在保險業任職的梁姓及洪姓友人提供四三五名人頭；邱女也提供十三親友作人頭，供陳男浮報薪資，每位人頭每年虛報數萬元至上百萬薪資所得。

經查連翊二○一三至二○一九年浮報人頭員工五五一人次，不實薪資一億五九四二萬餘元；聯智二○一五至二○一九年浮報人頭員工一七九人次，虛報薪資五○一○萬餘元；兩公司藉此逃漏營利事業所得稅額三五六一萬餘元。

梁、洪二人每提供一位人頭抽佣五百到一千元，另可獲浮報薪資百分之五作報酬；另轉交陳、邱二人每年支付百分之五浮報薪資給每位人頭，作為個人綜合所得稅補貼之用。