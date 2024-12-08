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擔任詐團轉帳車手謊稱幣商 嘉檢起訴3人

中央社／ 嘉義市8日電

嘉義地檢署。圖／本報資料照片
嘉義地檢署。圖／本報資料照片
謝男、徐男及吳男擔任詐欺集團轉帳的假幣商，詐團利誘網路股票或虛擬貨幣投資致富詐騙，詐取近2000萬元，3人辯稱是幣商，但彼此帳戶幾乎同時有異常資金進出，嘉檢偵結起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，年僅20出頭歲數的謝男、徐男及吳男，自111年9月起，擔任詐欺集團旗下轉帳車手，並將申辯的銀行帳戶提供給詐團使用，作為被害人被詐騙匯款的洗錢工具。

嘉檢表示，詐團在網路以假借投資股票或虛擬貨幣可致富為由，分別向陳姓男子等9人詐騙成功，讓被害人陸續匯款至謝男等3人帳戶，詐騙金額計約新台幣200萬元。

另外，詐團以同樣手法，於去年3月及5月間詐騙王姓、張姓被害人，所詐騙金額約1800萬元，並流向謝男及徐男的帳戶，警方據報逮捕謝男等3人到案，移送嘉義地檢署偵辦。

嘉檢指出，謝男3人均辯稱是交易虛擬貨幣的合法幣商，也提出簡要的對話紀錄，不過，提供的虛擬貨幣交易平台卻出現簡體字，非屬國內所使用的「幣安」交易平台，且謝男3人都無法登入交易平台，顯然為虛設的平台。

嘉檢表示，謝男3人在極短時間有相當頻繁的匯款情形，其中詐騙金額匯入吳男帳戶後，幾乎全部又在極短時間匯入謝男戶頭，同樣模式又再匯入徐男帳戶內，很難合理說明這是虛擬貨幣的正常交易情形，後續更無法提出所有或大部分相對應的交易對話紀錄，因此，以加重詐欺取財罪嫌起訴3人。

虛擬貨幣 詐欺 詐騙

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