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影／宜蘭驚傳西瓜刀砍人 男店員左臂濺血跳窗求救畫面曝光
宜蘭市中山路昨晚驚傳西瓜刀砍人，晚間8點多，2名男子衝進一間鬆餅屋，持西瓜刀朝料理區的男店員背部猛砍，男店員手臂擋刀被砍傷，情急下從取餐窗口跳滾出店外，跑到隔壁店家求救，受傷左臂痛到鮮血直流，嚇壞民眾，砍傷人男子棄刀械到派出所投案。
事發地點在宜蘭舊城區店家，整排店家都是賣吃的，晚上很多人購物消費。從監視器畫面，2名男子進店內並非消費，而是持西瓜刀直接衝入鬆餅屋的料理區，朝向男店員揮刀猛砍，女店員驚聲尖叫，嚇壞正在買鬆餅民眾，男店員竟從小小的取餐窗口跳出，滾落門口，工作帽與鬆餅掉落地面，流了一攤血。
店員擔心被吹殺，逃到隔壁店家求救，持刀砍人的2名男子朝向光復路另一個方向逃逸，男店員背部與左臂被砍傷，痛到整個人站不直，鮮血流了一地，一旁婦人帶著小孩嚇到說不出話，趕緊走避。警消獲報趕到，現場包紮傷口後將人送醫，幸無大礙。
2名嫌犯跑到光復路上的新民派出所投案，西瓜刀棄置路邊。兩男表示，之前至店內購買鬆餅，男店員態度不佳，雙方發生口角，因心生不滿，才西瓜刀上門尋仇洩恨。警方偵辦詢問後依傷害罪送辦。
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