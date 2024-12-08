影／龜山警逮2案在身通緝犯 他自撞安全島掉出喪屍菸彈　

桃園市龜山區頂湖路昨天下午警匪追逐！原來是2案在身的王姓通緝犯現身，龜山警分局大華派出所員警上前攔人遭王嫌拒檢，警匪追逐2公里，王自撞分隔島落網，幸未釀民眾受傷，車上查扣海洛因及喪屍菸彈等毒品，訊後依毒品及通緝等案移送桃檢。

龜山警分局表示，大華所員警今天據報，身揹毒品、交通過失傷害2案遭通緝的43歲王姓男子，下午2點會現身於龜山區頂湖路，於是前往攔檢，果然發現王男駕著白色賓士轎車出現，立刻上前攔查，詎料，王嫌見警靠近立刻加速油門逃逸。

警匪於頂湖路一路追到忠義路與光華路口，王嫌於轉彎時失控自撞中央分隔島後，車身翻轉180度逆向與警車對峙，經雙警持槍喝令他下車受檢，雙方一度僵持，直到警打破車窗，將他由車內拉出壓制逮捕，打開車門搜索時，發現王嫌持有的海洛因、喪屍菸彈（依托咪酯）掉車內，全案依毒品、公共危險罪，以及毒品、交通過失傷害2案通緝，移送地檢署。