影／龜山警逮2案在身通緝犯 他自撞安全島掉出喪屍菸彈　

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市龜山區頂湖路昨天下午警匪追逐！原來是2案在身的王姓通緝犯現身，龜山警分局大華派出所員警上前攔人遭王嫌拒檢，警匪追逐2公里，王自撞分隔島落網，幸未釀民眾受傷，車上查扣海洛因及喪屍菸彈等毒品，訊後依毒品及通緝等案移送桃檢。

龜山警分局表示，大華所員警今天據報，身揹毒品、交通過失傷害2案遭通緝的43歲王姓男子，下午2點會現身於龜山區頂湖路，於是前往攔檢，果然發現王男駕著白色賓士轎車出現，立刻上前攔查，詎料，王嫌見警靠近立刻加速油門逃逸。

警匪於頂湖路一路追到忠義路與光華路口，王嫌於轉彎時失控自撞中央分隔島後，車身翻轉180度逆向與警車對峙，經雙警持槍喝令他下車受檢，雙方一度僵持，直到警打破車窗，將他由車內拉出壓制逮捕，打開車門搜索時，發現王嫌持有的海洛因、喪屍菸彈（依托咪酯）掉車內，全案依毒品、公共危險罪，以及毒品、交通過失傷害2案通緝，移送地檢署。

龜山警方表示，將持續加強查緝毒品源頭，以維護社會秩序。

桃園龜山警分局大華派出所員警昨午發現王姓通緝犯駕白色賓士車現身，警匪展開追逐，王嫌突失控自撞分隔島後，遭警逮捕。記者陳恩惠／翻攝
桃園龜山警分局大華派出所員警昨午發現王姓通緝犯駕白色賓士車現身，警匪展開追逐，王嫌突失控自撞分隔島後，遭警逮捕。記者陳恩惠／翻攝
桃園龜山警分局大華派出所員警昨午發現王姓通緝犯駕白色賓士車現身，警匪展開追逐，王嫌突失控自撞分隔島後，遭警逮捕。記者陳恩惠／翻攝
桃園龜山警分局大華派出所員警昨午發現王姓通緝犯駕白色賓士車現身，警匪展開追逐，王嫌突失控自撞分隔島後，遭警逮捕。記者陳恩惠／翻攝
桃園龜山警分局大華派出所員警昨午發現王姓通緝犯駕白色賓士車現身，警匪展開追逐，王嫌突失控自撞分隔島後，遭警逮捕。記者陳恩惠／翻攝
桃園龜山警分局大華派出所員警昨午發現王姓通緝犯駕白色賓士車現身，警匪展開追逐，王嫌突失控自撞分隔島後，遭警逮捕。記者陳恩惠／翻攝
從王姓通緝犯車上起出的海洛因、喪屍菸彈（依托咪酯）等毒品。記者陳恩惠／翻攝
從王姓通緝犯車上起出的海洛因、喪屍菸彈（依托咪酯）等毒品。記者陳恩惠／翻攝
桃園龜山警分局大華派出所員警昨午發現王姓通緝犯駕白色賓士車現身，警匪展開追逐，王嫌突失控自撞分隔島後，遭警逮捕。記者陳恩惠／翻攝
桃園龜山警分局大華派出所員警昨午發現王姓通緝犯駕白色賓士車現身，警匪展開追逐，王嫌突失控自撞分隔島後，遭警逮捕。記者陳恩惠／翻攝

毒品 自撞 通緝

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