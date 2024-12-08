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走私12億元毒品 馬國拖船20日拍賣

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

檢方指出，依法沒收扣押馬來西亞籍「BONGGAYA 28號」拖船，20日將辦理第一次公開拍賣。圖／讀者提供
檢方指出，依法沒收扣押馬來西亞籍「BONGGAYA 28號」拖船，20日將辦理第一次公開拍賣。圖／讀者提供
馬來西亞籍「BONGGAYA 28號」拖船，前年從砂勞越走私海洛因毒品一一○公斤、Ｋ他命二九○公斤，企圖闖關來台，遭海巡署在高雄港西南方海域緝獲，市價高達十二億元，船長及船員六人都是馬國籍，各被依運輸一級毒品罪判處十六年至無期徒刑定讞，台南地檢署本月廿日將拍賣拖船。

檢方指出，拍賣時間為本月廿日上午十點，在海巡署南部分署安平漁港安檢所碼頭，屆時以現場出價最高且超過核定底價，經公開叫價三次後，無再有新高價並當場以現金繳清價款者拍得。

檢方調查，船長賈拉迪及船員共六人，前年四月受自稱綽號「阿吉」委託，自馬國沙巴港出航，兩天後，賈拉迪即依對方指示，將拖船航行至砂勞越海域，與不詳船舶接頭。

船員以吊壁吊掛以防水袋包裝的雙獅牌海洛因二三一塊、Ｋ他命二九二包，接力搬運至拖船後方甲板下方油艙中藏放，船長再依阿吉指示，駛至我國專屬經濟海域中指定位置。海巡隊接獲情資前往查緝時，發現該拖船滯留海域形跡可疑，靠近示意登船檢查，未料賈拉迪駕船反向加速離去，海巡人員在高雄港西南方一七七海浬攔獲，在拖船油艙起獲一、三級毒品，總重四○○公斤。

檢方依運輸一級毒品罪起訴賈拉迪等六人，一審重判賈拉迪十八年六月，莫哈末等五名船員均判十七年，上訴二審後，莫哈末翻供否認犯行改判無期，賈拉迪改判十七年，其他四名船員改判十六年，全案上訴三審駁回。

毒品 海巡署 馬來西亞

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