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高鐵左營站旅客佔位口角驚見男子亮刀 警火速赴現場護車北上

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高鐵左營站今天中午傳出北上列車出發前，有旅客因佔位發生糾紛亮刀行為，警方指出，當時一名男性旅客因強行要和女友同坐，要求原坐位男子讓位，雙方起爭執，男子從口袋掏票證明時，連帶將折疊瑞士刀也拿出，男旅客認為遭恐嚇才報警。

鐵路警察高雄分局警方指出，今天中午12時51分許，高鐵左營站第1月台6車3A處，有高鐵列車長通報指稱，北上128次6車廂內有旅客因座位發生糾紛並有亮刀行為。

高雄分局接獲高鐵左營站通知，火速於3分鐘內趕至現場，但2名年約20餘歲的男性旅客已無衝突；警方在場調查，發現當時先坐在座位上的男性旅客座位在其他位置，但男子要和女友同坐，希望原座位的男子讓座，但對方不從。

2男起口角衝突後，原座位男子掏票證明時，不小心將袋中的多功能瑞士刀也一併掏出，佔位的男子以為對方要拿刀恐嚇，於是報警。

警方指出，當下請持刀旅客主動將瑞士刀交付保管，由於警方上車處理，列車延後約十分鐘才出發；當下高雄分局也派警員隨高鐵128次列車護車北上至台中，再將當事人帶下高鐵台中站調查。

警方表示，雖男子無亮刀意圖，也未造成旅客恐慌，但因持刀行為，警詢後，將依刑法151條恐嚇公眾安全移送偵辦。

高鐵左營站今午出發的列車有2名旅客因佔位起口角，原座位男子掏票證明時，將袋中的瑞士刀也一併掏出，佔位的男子以為對方要拿刀恐嚇報警，警方勸說男子將刀交出（如圖）。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站今午出發的列車有2名旅客因佔位起口角，原座位男子掏票證明時，將袋中的瑞士刀也一併掏出，佔位的男子以為對方要拿刀恐嚇報警，警方勸說男子將刀交出（如圖）。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站今午出發的列車有2名旅客因佔位起口角，原座位男子掏票證明時，將袋中的瑞士刀也一併掏出，佔位的男子以為對方要拿刀恐嚇報警，警方勸說男子將刀交出（如圖）。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站今午出發的列車有2名旅客因佔位起口角，原座位男子掏票證明時，將袋中的瑞士刀也一併掏出，佔位的男子以為對方要拿刀恐嚇報警，警方勸說男子將刀交出（如圖）。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站今午出發的列車有2名旅客因佔位起口角，原座位男子掏票證明時，將袋中的瑞士刀也一併掏出，佔位的男子以為對方要拿刀恐嚇報警，警方勸說男子將刀交出，隨後派警隨車護車北上。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站今午出發的列車有2名旅客因佔位起口角，原座位男子掏票證明時，將袋中的瑞士刀也一併掏出，佔位的男子以為對方要拿刀恐嚇報警，警方勸說男子將刀交出，隨後派警隨車護車北上。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站今午出發的列車有2名旅客因佔位起口角，原座位男子掏票證明時，將袋中的瑞士刀也一併掏出，佔位的男子以為對方要拿刀恐嚇報警，警方勸說男子將刀交出，隨後派警隨車護車北上。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站今午出發的列車有2名旅客因佔位起口角，原座位男子掏票證明時，將袋中的瑞士刀也一併掏出，佔位的男子以為對方要拿刀恐嚇報警，警方勸說男子將刀交出，隨後派警隨車護車北上。記者石秀華／翻攝

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