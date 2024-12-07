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北市五金行突遭雨衣怪客噴辣椒水 老闆：不認識他

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市松山區一間五金行，日前遭人持辣椒水攻擊，店老闆等3人強力反抗，歹徒見苗頭不對才溜之大吉。警方獲報，調閱監視器畫面釐清，循線至桃園市將犯嫌帶回，不過他對犯行交代不清，店家也直言「不認識他」，警詢後被依傷害、毀損罪送辦。

松山警方11月18日早上近7點獲報，饒河夜市內的一間五金行遭人闖入攻擊，到場徒留受傷的店老闆父子，2人臉部、嘴唇有撕裂傷協助送醫，店老闆王姓男子（42歲）供稱，早上才剛開店，突然一名男子身穿雨衣，二話不說就掏出辣椒水噴臉，立刻質問「在幹嘛？」徒手反制。

王男遭噴辣椒水，雙方扭打成一團，店老闆父母見狀，一併上前反制，犯嫌不堪3人打1人，立刻扭頭落跑，警方事後查出，犯嫌是有毒品前科的林姓男子（46歲），2天後至他桃園住處逮人。

林男態度不配合，不解釋為何持辣椒水攻擊，僅供稱「當天是要去五金行買東西」，五金行店家也對攻擊情事一頭霧水，直言不認識他，不清楚為什麼會被盯上；警方依據事證、被害者供詞，詢後將林男依傷害、毀損罪函送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

北市松山區一間五金行上月遭雨衣怪客噴辣椒水攻擊。記者翁至成／翻攝
北市松山區一間五金行上月遭雨衣怪客噴辣椒水攻擊。記者翁至成／翻攝

桃園 老闆 辣椒水

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