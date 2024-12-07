走私12億毒品馬國拖船 20日拍賣

馬來西亞籍「BONGGAYA 28號」拖船，前年間從砂勞越走私毒品海洛因110公斤、K他命290公斤，企圖闖關來台，遭海巡署台南查緝隊在高雄港西南方海域177浬處緝獲，船長及船員6人都是馬國籍，二審判無期至16年不等刑，上訴最高法院駁回後，台南地檢署預定20日拍賣扣押拖船。

檢方指出，依法沒收扣押馬來西亞籍「BONGGAYA 28號」拖船，將辦理第一次公開拍賣，拍賣時間本月20日上午10時，在海巡署南部分署安平漁港安檢所碼頭，屆時，以現場出價最高且超過核定底價，經公開叫價3次後無再有新高價並當場以現金繳清價款者拍得。

當時檢方均從重依運輸一級毒品罪嫌起訴，一審認船長及船員共同運輸一級毒品罪，重判船長賈拉迪18年6月，莫哈末等5名船員均判17年。上訴二審後，莫哈末翻供否認犯行而改判無期，賈拉迪改判17年，其他4名船員則改判16年。

檢警、海巡專案小組調查，船長賈拉迪及船員共6人，前年4月間受到自稱綽號阿吉邀集，自馬國沙巴港出航，2天後，賈拉迪即依對方指示，將拖船航行至砂勞越海域，與不詳船舶接頭。

船員以吊壁吊掛以防水袋包裝的雙獅牌海洛因231塊（總淨重約110公斤）、K他命292包（總淨重約290公斤），接力搬運至拖船後方甲板下方油艙中藏放，船長再依阿吉指示，駛至我國專屬經濟海域中指定位置。

然而，海巡隊人員接獲不法分子欲運輸毒品入台的情資而前往查緝，4月22日上午7時41分許，發現該拖船已滯留海域多時，卻無待拖船舶形跡可疑，靠近並示意登船檢查，未料，賈拉迪駕船反向加速離去，我海巡人員見狀緊追，在高雄港西南方177海浬攔獲。在拖船油艙中起獲1、3級毒品，共重400多公斤，估計市價高達12億元。

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