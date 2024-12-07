警政署前署長張四良今告別式 總統府褒揚表彰貢獻

警政署前署長張四良今年11月19日辭世，享壽84歲，告別式今天舉行，為表彰其貢獻，總統府特頒贈褒揚令，靈柩並以國旗、警旗覆蓋，以示尊榮。

警政署表示，前署長張四良1965年7月自中央警官學校畢業後，從基層幹部做起，歷經台南縣警察局分局長、警政署刑事警察局隊長、台北市警察局分局長、花蓮縣警察局長、台北市警察局副局長、警政署保安警察第三總隊長及航空警察局副局長、局長等重要職務。

張四良陞任警政署長後，在署長職務任內，執行選舉治安維護、督辦治平掃黑及策訂「警政精進方案」等各項重大專案工作，並秉持「服務型導向」為理念，建置空中派出所等創新便民措施。另外推動資訊化管理，建立「環島數位微波通訊系統」，落實智慧型警政。