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警政署前署長張四良今告別式 總統府褒揚表彰貢獻
警政署前署長張四良今年11月19日辭世，享壽84歲，告別式今天舉行，為表彰其貢獻，總統府特頒贈褒揚令，靈柩並以國旗、警旗覆蓋，以示尊榮。
警政署表示，前署長張四良1965年7月自中央警官學校畢業後，從基層幹部做起，歷經台南縣警察局分局長、警政署刑事警察局隊長、台北市警察局分局長、花蓮縣警察局長、台北市警察局副局長、警政署保安警察第三總隊長及航空警察局副局長、局長等重要職務。
張四良陞任警政署長後，在署長職務任內，執行選舉治安維護、督辦治平掃黑及策訂「警政精進方案」等各項重大專案工作，並秉持「服務型導向」為理念，建置空中派出所等創新便民措施。另外推動資訊化管理，建立「環島數位微波通訊系統」，落實智慧型警政。
警政署指出，前署長張四良一生奉獻警政工作，對任務交付全力投入，在職38年期間，對維護國家安全與社會安定，著有績效與卓越貢獻，他曾獲一等三級警察獎章、國家安全局一等磐石獎章及內政部一等內政專業獎章，不僅是一位優秀的警政首長，也是警政革新的領航者。
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