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車上有3人撞陳梅慧座車 警：肇事徐男無酒駕、神情正常

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導

曾協助調查創意私房、88會館、柬埔寨人口販運的金融犯罪調查師陳梅慧在國道遭撞身亡，肇事徐姓男子經警方初步調查沒有酒駕，且神情狀態正常。據悉當天凌晨徐男車上載2人從苗栗北上，他自稱「恍神」才會撞到前方陳梅慧所搭乘的計程車

據了解，肇事徐姓男子（39歲）沒有前科，當天凌晨開租賃車搭載郭姓女子（58歲）及李姓男子（51歲）北上，在途經國道1號北上77.7K處撞擊陳梅慧座車，第一時間徐男意識清楚、胸痛、肢體擦傷被送往桃園楊梅怡仁醫院救治，郭女胸痛、右小腿骨折同樣送往楊梅怡仁醫院，李男胸痛、肢體擦傷及腹部撕裂傷送竹北東元醫院。

國道警方表示，事後為徐男酒測，徐男並未酒駕，且驗尿結果無藥物反應，沒有毒駕，同時精神神情狀態正常。不過徐男自稱會追撞陳梅慧座車是因「恍神」導致，而現場其他目擊駕駛則稱徐男未煞車直接向前方追撞。

徐男除了追撞陳梅慧座車外，因撞擊力道強大，接著又往前推撞分別是詹男、羅男、林男及何男所駕駛自小客車，其中何男是停在最前方的黑色廂型車駕駛，何男稱當時前方有事故，因此車速才會放慢，但突然後方就追撞上來。

據悉，陳梅慧車上除了她傷重不治，謝姓偵查員男友頭部撕裂傷，以及胸部肢體挫傷，第一時間就下車逃出車外，被其他駕駛目擊謝男滿頭是血，陳梅慧則是卡在後座變形的後座，而載陳梅慧的張姓計程車駕駛左胸疼痛送醫，還有一名疑似為陳梅慧上司的黃姓男子坐計程車副駕駛座則是頭暈但未送醫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳梅慧座車遭到高速追撞，車尾嚴重潰縮，陳梅慧坐後座被撞死。記者巫鴻瑋／翻攝
陳梅慧座車遭到高速追撞，車尾嚴重潰縮，陳梅慧坐後座被撞死。記者巫鴻瑋／翻攝

國道 恍神 計程車

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