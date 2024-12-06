寶林茶室中毒案奪6死 北市府首件調解成立後已有4件申請

寶林茶室邦克列酸食品中毒事件3月爆發，造成33人受害，其中奪走6條人命，事發迄今8個多月，北市府今召開聯合記者會，法務局及社會局與衛生局說明進度。北市府首件調解成立案為馬來西亞籍死者，協助家屬與業者、保險公司爭取合理賠償金，家屬對此簽署保密協議，目前市府已接獲4件申請調解案。

法務局長連堂凱說，法務局彙整受害者團訟意願書，並委請消基會啟動團訟程序，將於近期起訴。檢方尚未偵結釐清責任歸屬前，市府持續邀集業者及其投保的保險公司到市府研商保險理賠。

連堂凱指出，「申請市府調解程序」、「參與消基會團體訴訟」均是獨立程序，可雙軌進行，前者可大幅縮短程序時間，不會影響已參加的團體訴訟進度。他強調，市府尊重每位受害者的意願，並盡力給予協助，而北市府調解申請案首件成立為一例外籍受害者身亡個案，家屬向法務局申請消費爭議調解委員會調解。

他說，事涉百貨業者、美食廣場的保險責任分擔，法務局前後共召開10餘場保險理賠爭議研商會議，另衛生局7月召開研議判明寶林茶室食品中毒行政罰鍰可行性會議，並作出該事件報告，成為理賠基礎，加上北檢開立相驗屍體證明書載明死亡先行原因是寶林茶室用餐後邦克列酸中毒，歷時3個月，召開4場調解會議，達成調解共識。

連堂凱表示，首案調解成立為重要里程碑，減少受害者及亡者家屬面對冗長繁複訴訟程序，調解成立書上周已報請法院核定，經核定將與法院判決具有相同效力。社會局本周將相關資訊讓所有亡者家屬和其他受害人知道，已有4位亡者家屬申請，市府會協助家屬快速得到理賠。

衛生局副局長李碧慧說，已修訂疑似食品中毒作業程序書，包含出現重大傷亡時應立即停業，並擴大採檢食品業者食品來源及其製造場所得使用食品、原料或相同來源的食品，並公布在衛生局網站「食品中毒專區」。