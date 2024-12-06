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陳梅慧慘死國道 竹檢成立專案小組：各界應尊重司法調查程序

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導

曾協助調查創意私房、88會館、柬埔寨人口販運的金融犯罪調查師陳梅慧，因涉洩密案遭台中地檢署訊問到4日凌晨，卻在返台北途中搭計程車遭撞死在國道上，引發「滅口陰謀論」傳聞，檢察總長邢泰釗今指示新竹地檢署成立專案小組調查，竹檢也對外說明將釐清相關疑點。

新竹地檢署表示，12月4日凌晨發生在國道1號新竹湖口段77.7K處重大車禍，造成陳梅慧死亡及多人傷亡案件，新竹地檢署對死傷者及其家屬表達深切哀悼。檢察官於接獲警方車禍案件報驗通知後，除依法立即進行相驗程序外，檢察長張云綺並責成重大案件專責組主任檢察官洪松標成立專案小組，全面調查事故原因、釐清相關疑點。

竹檢指出，這起案件依刑事訴訟法及台灣高等檢察署所屬各地方檢察署及其檢察分署相驗案件處理要點等相關法律規定處理，並持續掌握案件進展，對於外界揣測與傳言，新竹地檢署呼籲各界應尊重司法調查程序，避免影響案件事實釐清。

據了解，陳梅慧會發生車禍是因與在刑事局科技偵查犯罪防制中心擔任偵查員的謝姓男友，遭到警方檢舉並由台中地檢署搜索他們疑似涉及洩漏洗錢監控情資，3日深夜被傳喚訊問到4日清晨，台中地檢署才命謝男3萬元交保、陳梅慧無保請回，陳梅慧與男友在北返台北途中，遭遇死亡車禍。

新竹地檢署經檢察總長邢泰釗指示成立專案小組調查陳梅慧車禍事故。圖／新竹地檢署提供
新竹地檢署經檢察總長邢泰釗指示成立專案小組調查陳梅慧車禍事故。圖／新竹地檢署提供

新竹 死亡 車禍

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