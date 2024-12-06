影／金融犯罪女調查師車禍亡 桃議員爆道上有人打聽她消息

「XREX」集團首席區塊鏈金融犯罪女調查師陳梅慧捲洩密案，日前赴台中地檢署應訊後遇車禍不治身亡，最高檢察署認為車禍可能有隱情，下令新竹地檢署成立專案小組釐清；國民黨桃園市議員黃敬平今爆料，陳女屢建奇功，早有道上人士打聽她的消息。

黃敬平表示，由於陳梅惠協助檢警調追查網路加密貨幣和區塊鏈屢建奇功，警方收到風聲，有道上人士注意到陳女，甚至打聽她的背景來歷與在哪裡上班。警方不敢大意，擔心出狀況，所以她的男友謝姓員警下班沒事都盡可能跟在她身邊，保護安全，但沒想到狀況還是發生。