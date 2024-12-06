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影／金融犯罪女調查師車禍亡 桃議員爆道上有人打聽她消息

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

「XREX」集團首席區塊鏈金融犯罪女調查師陳梅慧捲洩密案，日前赴台中地檢署應訊後遇車禍不治身亡，最高檢察署認為車禍可能有隱情，下令新竹地檢署成立專案小組釐清；國民黨桃園市議員黃敬平今爆料，陳女屢建奇功，早有道上人士打聽她的消息。

黃敬平表示，由於陳梅惠協助檢警調追查網路加密貨幣和區塊鏈屢建奇功，警方收到風聲，有道上人士注意到陳女，甚至打聽她的背景來歷與在哪裡上班。警方不敢大意，擔心出狀況，所以她的男友謝姓員警下班沒事都盡可能跟在她身邊，保護安全，但沒想到狀況還是發生。

黃敬平指出，警方內部對陳女車禍非常遺憾，而過去檢警調偵辦重大刑案並非沒有保護機制，避免司法助手或證人遭遇報復威脅，所以這次車禍讓警方和調查局都覺得不可思議，不可能那麼巧合，直覺這個地方有很多詭異之處。

國內頂尖區塊鏈犯罪調查專家陳梅慧。圖／記者翻攝
國內頂尖區塊鏈犯罪調查專家陳梅慧。圖／記者翻攝

新竹 車禍 黃敬平

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