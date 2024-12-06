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陳梅慧撞死當天行車記錄器消失？ 國道警方被下封口令

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪女調查師陳梅慧捲洩密案，卻在3日赴台中地檢署被應訊到深夜後，返台北途中遇死劫，不過事發後行車記錄器卻不翼而飛，據了解當天已經有一名未曝光身分的檢察官介入指揮辦案，國道警方遭下封口令，警方對外只能堅持表態「偵查不公開」。

陳梅慧與男友謝姓偵查員4日凌晨才從台中地檢署因洩密案交保離開，沒有任何交通工具，只能搭乘計程車返回台北，卻在凌晨3點4分，在行經國道一號北上77.9公里處遭遇死劫，陳梅慧坐後座當場傷重、卡在變形車內，男友也重傷。

據了解，事發當時陳梅慧的座車突然遇到前方車輛急剎，4輛車出現在視野前方擋住陳梅慧座車原本行進路線，因此陳梅慧座車也在內線車道急煞，沒想到後方一輛徐姓男子駕駛的白色休旅車未煞車，直接從車尾猛力撞了上來，陳梅慧座車直接被推撞數十公尺，停在77.8至77.7公里之間。

國道警方查出，徐男駕駛的白色休旅車是租賃車。不過警方對於車禍實際前後發生時序及人物交代不清，僅第一時間對外表示與同路段前四海幫角頭郝廣民車禍事故「沒有因果關係」，對於陳梅慧車禍細節也一再強調「偵查不公開」。

不過據目擊者指出，當時撞擊陳梅慧座車的白色休旅車上有行車記錄器，但第一時間就被員警取下。國道警方面對詢問行車記錄畫面是否有顯示異常，警方對此表示案件已經由檢察官指揮，隨後行車記錄器畫面也被檢察官取走扣押，連國道警方內部也非承辦員警都看過該畫面，案件就已移交檢察官。

陳梅慧座車遭到高速追撞，離奇出現車尾嚴重潰縮，陳梅慧坐在後座當場被撞死。記者巫鴻瑋／翻攝
陳梅慧座車遭到高速追撞，離奇出現車尾嚴重潰縮，陳梅慧坐在後座當場被撞死。記者巫鴻瑋／翻攝

休旅車 國道 檢察官

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