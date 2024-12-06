首席金融犯罪女調查師凌晨遭6車追撞亡 專家與好友揭疑點

國內頂尖區塊鏈犯罪調查專家陳梅慧。圖／記者翻攝

「XREX」集團首席區塊鏈金融犯罪女調查師陳梅慧捲洩密案，日前赴台中地檢署應訊後遇車禍不治身亡。科技專家許美華和陳梅慧臉書好友也在臉書整理各大疑點，懷疑車禍並不單純，包括在車輛極少的凌晨3點多被6車追撞，「她需要我們幫她找出意外真相」。

許美華指出，陳梅慧是身懷絕技的正義柯南，她生前幫我們抓出無數社會人渣，且陳梅慧是專長網路虛擬貨幣和反詐案件的專家，協助國內不少案件，曾扒出著名的「創意私房」所有冷錢包。

許美華說，車禍當天晚上，她和刑事局「科技犯罪防制中心」謝姓偵查員男友，被台中地檢署帶回偵訊。原因是，他們遭到一位財務有問題被扣薪的刑警檢舉，指控謝姓警員涉嫌將詐騙金流資料交給陳梅慧，認為可能涉及洩密。

「為什麼不能夠在白天偵訊，需要夜間叫他們去台中偵訊？」陳梅慧臉書好友、文字工作者「Marco Chu」質疑，台中地檢署的檢察官接到檢舉，對過去出力協助辦案的專家進行漏夜偵訊，「有這個必要嗎？」深夜車輛稀少，即使她和男友搭乘UBER，但是在車流少的情況下，被鎖定進而製造車禍的機會實在高出太多。光是創意私房被抄，背後的主謀者就有理由動手。

Marco Chu提到，據PTT上曾與其共事的鄉民分享，陳梅慧目前正在幫忙「88會館」，也就是台北市前市長柯文哲多次進出，建議可以去開會的那間會館，一個擅長查虛擬貨幣和網路金流的專家死去，在這所有的關係鏈之中對誰最有利，答案似乎很明顯，柯文哲、88會館和創意私房一眾人等，目前最擔心的事情，就是金流曝光，這些人的背後是什麼陣營，應該不需要再多做解釋。