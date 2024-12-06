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協辦88會館案…陳梅慧之死掀陰謀論 黃揚明3點質疑：小老百姓還能信誰？

聯合新聞網／ 綜合報導

國內頂尖區塊鏈犯罪調查專家陳梅慧。圖／記者翻攝
國內頂尖區塊鏈犯罪調查專家陳梅慧。圖／記者翻攝

XREX金融犯罪調查師陳梅慧因遭控洩密接受調查，4日凌晨離開台中地檢署北返途中在國道車禍身亡，由於同地點半小時前也發生追撞事故，涉入威震集團槍擊案的前四海幫大哥郝廣民重傷送醫，巧合引網友聯想，質疑陳梅慧死因不單純，媒體人黃揚明也發出連3問，嘆「如果連檢警都不可信賴，小老百姓還能相信誰呢？」

陳梅慧車禍身亡後，友人發文為她抱不平，認為她身為國內一流的虛擬貨幣幣流專家，無償協助刑事局辦案阻詐，出錢出力不眠不休不求名利，卻被檢舉洩密、在半夜沒車的高速公路被追撞慘死，質疑事件背後有推手，同時透露陳梅慧生前協助追查黃子佼創意私房案和88會館案。

對此，黃揚明也表示「心中滿滿的震撼」，認為陰謀論會成會輿論主軸就是因為巧合太多，並提出3點質疑：凌晨3點、國道理論上車流不多，發生夾擊追撞巧合機率有多高？陳梅慧當天若沒出庭應訊、行蹤會有人知曉嗎？若她未協助警方辦案，會因被檢舉洩密導致喪命嗎？

黃揚明說，他很希望檢警能查明真相，但又似乎不該期待，畢竟2年前「88會館」、「郭哲敏」等關鍵字出現在政論節目中時，就有老朋友提醒他評論時要特別小心，以免出事，近來又發生律師、警察淪為詐騙共犯的新聞，「連檢警都不可信賴，小老百姓還能相信誰呢？」

最高檢察署今天表示，已蒐集資料分案，請新竹地檢署指派檢察官成立專案小組盡速釐清車禍致死案情。

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