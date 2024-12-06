寶林茶室中毒案釀6死 北市府提告業者等人求償984萬元

今年3月爆發寶林茶室邦克列酸食品中毒事件，造成6人死亡。台北市今召開聯合記者會說明，社會局10月25日已向寶林茶室及相關業者提起代位求償的民事訴訟，請求由市府代墊的重症醫療費用約984萬元，相關業者與保險公司表示將積極配合理算。

社會局表示，針對寶林茶室事件33位受害者，社會局動員26位社工，啟動一戶一社工關懷訪視追蹤機制，提供家屬慰問和情緒支持，協助轉介法律諮詢及慰問金發放，第一時間由市長帶領社會局長姚淑文及時任衛生局長陳彥元前往醫院，慰問關心重症的受害者家屬、聆聽醫師團隊進行個案狀況簡報。

社會局說，就連在台南住院的個案，社會局長姚淑文代表市長蔣萬安前往醫院，提供家屬關懷支持、慰問金及說明醫療費用先行承擔事宜，讓家屬及醫院得以放心醫療。

針對治療急迫性及沉重自費醫療費用，北市府基於人道考量，由社會局召開重大災害民捐委員會向委員提案，爭取先行用北市重大災害民間賑災捐款，墊付入住加護病房重症個案住院期間醫療自費項目費用。

至於外籍個案，北市府協助家屬緊急來台包含父母親從國外來台，並於留滯期間支付相關食宿、機票費用、部分個案醫療負擔，以及提供生活經濟等相關扶助給急難事由的個案，社會局積極媒合資源提供家戶約60萬元支付衍生相關費用。

針對亡者家屬，社會局說，社工、局長陪伴家屬心理支持，出席公祭表達慰問之意、與其中死亡家屬面談，提供親屬相關服務。