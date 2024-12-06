快訊

快買！AirPods 4蘋果官網「現在訂今日到店取貨」免等宅配 注意2細節

陳梅慧協助查創意私房案等金流...國道身亡疑點多 最高檢察署下令查

放棄與大谷翔平續贊助約 亞瑟士失望但為何不後悔？

聽新聞
0:00 / 0:00

陳梅慧協助查創意私房案等金流...國道身亡疑點多 最高檢察署下令查

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

曾協助創意私房等矚目案件查金流的貨幣分析師陳梅慧女士前天在國道車禍身亡，引發諸多疑義，最高檢察署上午發布新聞稿指出，檢察總長邢泰釗上午已將國人相關意見，彙整發交新竹地方檢察署，請該署指派檢察官成立專案小組詳予詳查車禍原因，釐清相關疑慮，以安定民心。

刑事局科技偵查犯罪防制中心一名謝姓員警，在偵辦一起虛擬貨幣洗錢案，疑涉及洩漏洗錢監控情資遭檢方搜索，謝男從事數位貨幣分析師女友陳梅慧也被帶回偵訊，台中地檢署命謝男3萬元交保、陳女無保請回後，2人於4日凌晨搭車北返途中，卻在國道遭遇追撞死亡車禍，陳女送醫不治。

PTT上有名自稱陳梅慧的有人留言，指「陳小姐是我生平最敬重的朋友」，是國內一流的虛擬貨幣幣流專家，無償協助刑事局做案子，「國內取回虛擬貨幣紀錄的詐騙案全部都有她經手」、「立院去年編列追幣軟體預算給刑事局她促成的」，多年來不眠不休不求名利，為何有這樣的結局？「半夜高速公路沒車追什麼屁撞？」質疑死因不單純。

國內頂尖區塊鏈犯罪調查專家陳梅慧。圖／翻攝
國內頂尖區塊鏈犯罪調查專家陳梅慧。圖／翻攝
PTT上有名自稱陳梅慧的友人留言，質疑陳梅慧死因不單純。圖／取自PTT
PTT上有名自稱陳梅慧的友人留言，質疑陳梅慧死因不單純。圖／取自PTT

國道 虛擬貨幣 車禍

延伸閱讀

刑事局開記者會稱凍結詐團近百億 感謝車禍遇死劫調查師陳梅慧

涉洩密偵查員女友車禍離世 刑事局人士：她幫助警方很多很多

富商翁茂鍾當年被控炒作應華股票逆轉無罪 非常上訴結果出爐

國道離奇連環撞 前四海幫大哥重傷、虛擬貨幣金流調查專家慘死

相關新聞

陳梅慧協助查創意私房案等金流...國道身亡疑點多 最高檢察署下令查

曾協助創意私房等矚目案件查金流的貨幣分析師陳梅慧女士前天在國道上車禍身亡，引發諸多疑義，最高檢察署上午發布新聞稿指出，檢...

金融犯罪首席女調查師死亡車禍有陰謀？檢察總長下令偵辦「以安民心」

「XREX」集團首席區塊鏈金融犯罪女調查師陳梅慧捲洩密案，日前赴台中地檢署應訊後遇車禍不治身亡，最高檢察署認為車禍可能有...

幣流專家捲入洩密案 警界抱屈

刑事局謝姓偵查員被控洩漏詐欺被害人筆錄，給擔任XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師的女友陳梅慧，兩人前天經檢方訊後出車禍...

「她無償協助打詐」司改會遺憾

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧捲入洩密案，車禍不治，她曾在民間司法改革基金會任職十年，具反洗錢調查、分析虛擬...

幣竟執行長助詐團洗錢遭羈押 國道2起離奇車禍引聯想

以經營黃金聞名的「洗錢教父」涂誠文，被控透過「幣竟交易所」為掩護，協助博弈與電詐集團境外洗錢，檢警發動搜索時，涂誠文事先...

棍打、割舌、戳喉嚨...家暴男虐待同居女友2男童 判刑14個月

戴姓男子涉嫌施暴同居女友的2個小孩，檢察官指控，他以鐵棍毆打小孩、持美工刀割小孩的舌頭，還恫稱「將你舌頭砍掉」等。台北地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。