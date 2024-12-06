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棍打、割舌、戳喉嚨...家暴男虐待同居女友2男童 判刑14個月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

戴姓男子涉嫌施暴同居女友的2個小孩檢察官指控，他以鐵棍毆打小孩、持美工刀割小孩的舌頭，還恫稱「將你舌頭砍掉」等。台北地院審理，依3個家暴法成年人故意對兒童犯傷害罪，判戴有期徒刑6月、4月、4月。可上訴。

判決指出，戴另有傷害案審理中未確定，因此不定應執行刑，將等其他罪行確定，再由檢察官聲請裁定應執行刑。

戴男與女友同居在新北市新店區，女友帶2個小孩生活，戴對2個小孩心懷不滿，多次虐童。

檢方指控，2022年8月1日至9日，戴持1公尺長的木棍毆打小孩手臂、背部，造成小孩手臂及背部多處出現紅腫條狀瘀傷。

此外，2022年9月10日，戴將駕駛的車輛停於宜蘭縣某處的路邊，持車子上80公分的鐵棍毆打另一小孩的頭部、右小腿，造成小孩額頭紅腫擦挫傷、右臉頰、右小腿挫傷。

檢方調查，2022年9月18日晚間，戴在新店區住所，持美工刀割小孩的舌頭底部，並以手指伸入小孩口腔內戳喉嚨及舌頭，同時恫稱「要將你舌頭砍掉」，造成小孩額頭擦挫傷、右臉頰挫傷、咽喉擦傷、鼻子擦傷。

同居女友提告，檢察官依據2名被害兒童證述、驗傷照片、耕莘醫院受理家庭暴力事件驗傷診斷書、兒少保護案件通報表等資料，將戴起訴，法院開庭，戴自白。

法官審理認為，2名兒童受害時，均未滿12歲，戴也承認知道他們的年齡，戴犯的是兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯傷害罪，戴的3次犯罪犯意各別，應予分論併罰。

判決指出，戴身為2名兒童母親的同居人，未能愛護孩子，卻對2人施暴，顯見欠缺自我情緒管理能力及尊重他人身體法益的法治觀念；戴犯後坦承犯行，自述高中畢業、從事運輸業，審酌他素行、犯罪手段、被害人傷勢，依法判刑。

家暴、家庭暴力、虐童、虐兒示意圖。圖／AI生成
家暴、家庭暴力、虐童、虐兒示意圖。圖／AI生成

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女友 小孩 檢察官

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