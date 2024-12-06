棍打、割舌、戳喉嚨...家暴男虐待同居女友2男童 判刑14個月
戴姓男子涉嫌施暴同居女友的2個小孩，檢察官指控，他以鐵棍毆打小孩、持美工刀割小孩的舌頭，還恫稱「將你舌頭砍掉」等。台北地院審理，依3個家暴法成年人故意對兒童犯傷害罪，判戴有期徒刑6月、4月、4月。可上訴。
判決指出，戴另有傷害案審理中未確定，因此不定應執行刑，將等其他罪行確定，再由檢察官聲請裁定應執行刑。
戴男與女友同居在新北市新店區，女友帶2個小孩生活，戴對2個小孩心懷不滿，多次虐童。
檢方指控，2022年8月1日至9日，戴持1公尺長的木棍毆打小孩手臂、背部，造成小孩手臂及背部多處出現紅腫條狀瘀傷。
此外，2022年9月10日，戴將駕駛的車輛停於宜蘭縣某處的路邊，持車子上80公分的鐵棍毆打另一小孩的頭部、右小腿，造成小孩額頭紅腫擦挫傷、右臉頰、右小腿挫傷。
檢方調查，2022年9月18日晚間，戴在新店區住所，持美工刀割小孩的舌頭底部，並以手指伸入小孩口腔內戳喉嚨及舌頭，同時恫稱「要將你舌頭砍掉」，造成小孩額頭擦挫傷、右臉頰挫傷、咽喉擦傷、鼻子擦傷。
同居女友提告，檢察官依據2名被害兒童證述、驗傷照片、耕莘醫院受理家庭暴力事件驗傷診斷書、兒少保護案件通報表等資料，將戴起訴，法院開庭，戴自白。
法官審理認為，2名兒童受害時，均未滿12歲，戴也承認知道他們的年齡，戴犯的是兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯傷害罪，戴的3次犯罪犯意各別，應予分論併罰。
判決指出，戴身為2名兒童母親的同居人，未能愛護孩子，卻對2人施暴，顯見欠缺自我情緒管理能力及尊重他人身體法益的法治觀念；戴犯後坦承犯行，自述高中畢業、從事運輸業，審酌他素行、犯罪手段、被害人傷勢，依法判刑。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言