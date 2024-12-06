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「她無償協助打詐」司改會遺憾

聯合報／ 記者蕭雅娟廖炳棋／台北報導

國內頂尖區塊練犯罪調查專家陳梅慧。圖／翻攝自臉書
國內頂尖區塊練犯罪調查專家陳梅慧。圖／翻攝自臉書
XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧捲入洩密案，車禍不治，她曾在民間司法改革基金會任職十年，具反洗錢調查、分析虛擬貨幣幣流專業。司改會昨表示遺憾不捨，陳無償投入協助詐欺被害人及公益工作，讓詐騙被害人看到希望。

據了解，二○一三年華光社區居民反迫遷事件，陳梅慧首度參與社運，一度因抗爭被捕，因而結識司改會，同年至今年初在司改會任職，離開後擔任XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師；她是國內一流的幣流專家，無償協助警方追查色情網路論壇「創意私房」、「八八會館」負責人郭哲敏及涂誠文等案金流。

司改會整理陳的經歷，包括參與徐自強冤案、陳敬鎧冤案救援工作，籌備救援活動、倡議及記者會，整理海量案件卷宗資料，協助律師團梳理非常救濟程序的證據；參與全球反詐騙組織（GASO）台灣分會「救援柬埔寨人口販運事件被害人」行動，接任GASO台灣分會理事長及台灣國際反詐騙協會理事長，協助詐騙被害人，並分析詐騙集團犯案與洗錢手法，就政府打詐政策提供諮詢意見。

司改會指出，陳不計酬勞名利，無私全力投入公益事務、關心社會弱勢群體，犧牲大量私人時間，無償投入協助詐欺被害人及各種公益工作，致力提出可行方法，讓詐騙被害人看到希望。

陳在司改會時期同事說，她是很溫和的女生，做事細心有耐心，經常花很多心力研究案件，遇到不擅長領域，會找期刊論文蒐集海量資料分析案件。

公益 詐騙集團

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