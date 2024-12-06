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幣流專家捲入洩密案 警界抱屈

聯合報／ 記者廖炳棋曾健祐／連線報導

虛擬貨幣洗錢是新興犯罪手法，警方辦案常遇困境，許多大案會找XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧協助。圖為警方分析詐騙集團金流及關係示意圖。記者廖炳棋／攝影
虛擬貨幣洗錢是新興犯罪手法，警方辦案常遇困境，許多大案會找XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧協助。圖為警方分析詐騙集團金流及關係示意圖。記者廖炳棋／攝影
刑事局謝姓偵查員被控洩漏詐欺被害人筆錄，給擔任XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師的女友陳梅慧，兩人前天經檢方訊後出車禍，陳不治。刑事局昨表示，虛擬貨幣查扣專案凍結近百億元，首件就是由陳協助；警界多肯定陳高度專業，對她捲入洩密抱屈。

台中地檢署昨指出，檢察官偵辦犯罪組織涉洗錢，發現有非公務機關持有詐騙被害人筆錄，為釐清來源及相關人員有無涉個資法、洩密等罪，立案追查。

據了解，刑事局科技偵查隊謝姓偵查員偵辦詐欺案，用雲端硬碟上傳被害人個資、筆錄及冷錢包資訊，開放權限給陳姓女友；檢方未發現謝、陳不法利用個資，也無獲利證據，但認為陳是否持有及閱覽被害人個資有疑慮。

刑事局說，內部教育訓練的幣流分析師結合陳協助，今年二月首件凍結虛幣，對陳身亡相當遺憾。刑事局今年四月成立虛幣查扣專案小組，凍結詐欺集團虛幣錢包，替被害人挽回財損；八月擴大專案，至上月共凍結六十件投資詐騙案，聲請法院扣押裁定近百億元，其中廿餘億元由陳協助。

一名科偵警官說，虛幣洗錢是新興犯罪手法，警方查案出現困境，許多大案拜託陳協助，尋求專家難免遊走洩密邊緣，畢竟沒有案件資料便無法分析，如何拿捏透露內容，確實待商榷。

不少官警認為，陳常無償協助檢警調辦案，檢方未查出兩人不法利用個資，大可低調約談，兩人被搜索後蒙上不法陰影，傷害警方辦案士氣。警界傳出，謝是被人檢舉，不少人懷疑警界內鬥或眼紅兩人成就；中檢表示，並非有員警具名檢舉。

陳的友人上網發文，指陳幫忙反詐卻被查洩密，檢方發現的電腦內被害人個資，是陳查出來給警方，有什麼洩密？陳兩年多來做反詐志工到半夜，不眠不休、不求名利，為何會有這樣結局？

個資 詐欺 詐騙

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