破舢舨走私K毒891公斤與毒梟鬥智 基檢陳照世獲政院表揚

基隆地檢署上月起訴曹姓男子為首的跨國運毒集團，及時攔截搶灘上岸的「漁順66號」舢舨走私K他命，緝獲891公斤K他命，溯源逮捕共18名運毒成員，承辦主任檢察官陳照世，查緝過程中與毒梟鬥智，經三波搜索才將全部成員瓦解，緝毒有功今獲行政院院長卓榮泰獎嘉勉。

基隆地檢署今年7月指揮海巡等多個單位，在新北市萬里區東澳漁港查獲「漁順66號」舢舨走私K他命，販毒成員在運毒貨車起出35麻布袋裝第三級毒品K他命，重891.85公斤，市價約4.5億元。檢方依毒品罪嫌起訴18名曹姓等貨車駕駛、現場指揮及搬運人員。

陳照世表示，7月8日凌晨，先在新北市金山、萬里區岸際埋伏重兵近百探員，當日適逢初二月色昏暗，岸際海面視線不佳，專案人員提高警覺埋伏長達近10小時，以優勢警力逮人。

陳照世說，查緝過程相當不容易，成員自漁船內將毒品搬運上岸，並沿路搬上當地懸崖地形，再利用木板作為工具，使陸地搬運毒品人員，可以在袋裝毒品自岸邊沿路搬上懸崖後，以木板一端架在懸崖上，另一端插在貨車內方式，作為連接懸崖及貨車之橋梁，使袋裝毒品可自上而下沿木板順勢滑至貨車內，查緝人員看了都傻眼。

當時販毒集團為避免自海上走私毒品接駁運輸期間遭海水浸蝕，將毒品以多層包裝防水，最外層為簡體字的肥料袋雙層包裝，每袋24至25包毒品，內部每包再以「觀音王」真空茶葉袋偽裝掩護。

陳照世表示，這批K毒如流入市面，可供約296萬餘人施用，起訴後也立即將運毒使用漁船、貨車拍賣，徹底瓦解運毒集團。查緝過程多方鬥智及耐心，靠警調、海巡、關務及憲兵等緝毒系統，組成綿密緝毒網絡，才一網成擒。

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