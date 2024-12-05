「毒梟御用」律師成洩密累犯 今午出庭「全不認」

律師劉政杰2021年8月受製毒集團主嫌委託，替羈押成員辯護，不僅幫忙傳話又洩露偵查內容；劉遭懲戒停職期間仍持續接案收錢，未經同意代寫書狀遭桃檢依洩密等罪起訴，建請從重量刑；桃園地院今午首度開庭進行準備程序，劉男對於起訴事實全否認。

法官首先針對起訴書所指，犯罪事實一至三大項內容，指控劉政杰涉犯非公務員洩漏國防以外秘密、隱蔽犯人、司法詐欺、行使偽造私文書及詐欺取財等罪嫌，劉政杰就犯罪事實全部否認，至於客觀事實部分，就犯罪事實二部分，他表示部分爭執，直指有些犯罪事實認定錯誤的；就犯罪事實三部分，於停職期間持續接案的相關案件，認為檢方記載的案號、時間均有誤，辯護人將具狀說明。

劉的辯護人說，被告劉政杰的確是接受製毒集團陳姓成員的父親所委任，並無起訴書所載是受製毒集團張姓主嫌委託幫羈押的陳姓成員辯護，之後會申請調查證據，關於證據能力及調查清單之後會再具狀說明；由於劉全部否認，此案將進入正式審判程序。

檢方指出，40歲被告劉政杰身為執業律師，明知應依法執行職務，並應符合律師倫理規範，對於委任人、法院、檢察機關等不得有矇蔽或欺誘行為，竟於2021年8月間，利用擔任製毒集團被告陳姓成員的辯護人，得知偵查內容，傳遞偵查秘密給張姓主嫌，藉以隱蔽主嫌身分免遭檢調查緝。

檢方並痛批，被告劉政杰才因前案洩密、使人犯隱避等犯行遭偵查、判刑及停職，卻未有所警惕，為賺取委任報酬，再為毒品案洩密、使人犯隱避犯行，明知自己因律師懲戒不得執行律師職務，竟隱瞞藉此詐取律師費，身為律師竟知法犯法，牴觸律師保障人權、實現正義、促進法治使命，損害我國律師制度的公共信賴，所生實害非輕，犯罪尚飾詞狡辯，律師懲戒顯對他無拘束效力，建請法院從重量刑，以儆效尤。

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