刑事局開記者會稱凍結詐團近百億 感謝車禍遇死劫調查師陳梅慧

刑事局今天下午舉行記者會，說明今年推動虛擬貨幣查扣專案，已成功凍結近百億元，目前正努力要將財產還給被害人；刑事局記者會，強調第一件成功凍結虛擬貨幣案件，正是由昨天凌晨應訊洩密案後，遭遇車禍身亡的區塊鏈金融犯罪首席調查師Miffy陳梅慧協助，並表示陳梅慧以其專業知識，為專案小組提供技術指導，過程中發揮關鍵作用。

據了解，刑事局原本就有舉行記者會的計畫，說明詐團使用虛擬貨幣洗錢的查扣成果，不料兩天前爆發刑事局科偵隊謝姓偵查員，因辦案諮詢緣故，疑似洩密給女友陳梅慧，遭台中地檢署搜索約談，兩人應訊後昨天凌晨搭車北返，卻遇上重大車禍，陳梅慧送醫不治；刑事局今天臨時改變計畫，提前舉行記者會，強調陳梅慧對警方辦案時的協助與貢獻。

刑事局指出，當前詐欺犯罪多以虛擬貨幣作為洗錢管道，為掌握犯罪金流，實現返還被害人受詐款項目標，刑事局科技犯罪防制中心結合詐欺犯罪防制中心及科技研發科等單位，今年4月成立「虛擬貨幣查扣專案小組」，鎖定凍結詐欺集團虛擬貨幣保險箱錢包，執行凍結與扣押犯罪所得資金，力求替被害人挽回財產損失。

今年8月擴大辦理「虛擬貨幣查扣凍結專案」，結合刑事局內所有外勤單位全力執行凍結及扣押犯罪集團虛擬貨幣不法資金，截至11月底，共計60件投資詐騙案件，已完成凍結並聲請法院扣押裁定詐欺集團不法所得達新台幣近百億元，據悉這近百億元的凍結款，有20多億元，由陳梅慧協助警方成功凍結。

刑事局強調，專案小組成立之初，由刑事局教育訓練的幣流分析師結合業界專家，藉由今年2月，專案小組執行第1件凍結成功的經驗，由刑事局專業人員與業界幣流分析師努力下共同完成凍結，報請檢察官指揮並向法院聲請裁定扣押獲准；這位業界幣流分析師就是陳梅；對於陳梅慧交通事故意外身亡，刑事局感到相當遺憾。