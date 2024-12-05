真相終於浮出？遭到前後夾殺 調查專家陳梅慧國道遇死劫

金融犯罪調查師陳梅慧3日才因遭到台中地檢署列被告傳喚，與同為被告的男友謝姓偵查員一同出庭，沒想到就在返家途中，搭計程車在國道一號新竹湖口路段遇死劫，原本以為是陳梅慧座車不慎追撞前車，但現場發現陳梅慧座車才是被追撞的車輛，她的座車被前後夾殺，讓坐在後座的陳梅慧當場死在車內。

據了解，就在陳梅慧出車禍前半小時，涉入威震集團前董座吳明達槍擊案的前四海幫大哥郝廣民的座車，才在北上約77公里處撞上一輛停在內線車道的小貨車，造成郝廣民重傷、他的司機當場死亡，沒想到凌晨3點4分陳梅慧與謝姓男友及上司搭乘計程車途經該路段時，也遭劫難。

當時陳梅慧與謝姓男友坐在後座，計程車徐姓駕駛及上司在前座，在行經77.9公里處，突然遇到前方車輛急剎，4輛車出現在視野前方擋住陳梅慧座車原本行進路線，因此陳梅慧座車也在內線車道急煞，沒想到後方一輛白色休旅車疑似未煞車，直接從車尾猛力撞了上來。

陳梅慧與謝姓男友首當其衝，尤其陳梅慧坐在左後座，直接被休旅車從後方撞上來，當場造成計程車車尾嚴重潰縮，就連救護人員到場時，陳梅慧都還被夾在車內，早就沒有呼吸心跳，後經破壞車體將她救出，緊急送往中國醫藥大學新竹附設醫院，但仍回天乏術。

陳梅慧曾任民間司改會執行秘書，現為台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師，她曾參與多起犯罪調查，尤其熟悉柬埔寨人口販運這類的跨國犯罪調查，也在擔任全球反詐騙組織（GASO）台灣分會長期間，參與救援人口販運被害人。