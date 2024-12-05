金融犯罪調查師陳梅慧車禍身亡 司改會：遺憾與不捨

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，曾在民間司法改革基金會任職10年無私投入公益，本月4日從台中地檢署應訊後請回，卻在國道遇上嚴重事故不幸身亡。前同事指出，「她是溫和又有耐心的女生」，司改會也整理她的卓越貢獻，且對於她不幸身亡「我們感到遺憾與不捨」。

刑事局科偵中心謝姓偵查員被控洩漏偵辦案件資料給女友陳梅慧綽號（Miffy），本月3日2人遭台中地檢署偵訊後，謝3萬元交保、陳無保請回，4日凌晨搭車回台北，在國道發生重大車禍，陳送醫不治。

陳梅慧在司改會時期的同事指出，她是很溫和、溫柔的女生，做事細心且很有耐心，經常花很多心力研究案件，就算遇到不擅長的領域，也會找期刊論文蒐集海量資料分析案件，她不僅僅是幕後人員，更與個案當事人連結很深。

據悉，2013年華光社區居民反迫遷事件，是陳梅慧首度參與的社運，且一度因抗爭被捕進警局，因而結識民間司法改革基金會，2013年至2024年初在司改會任職10年。同時，她也是國內一流的虛擬貨幣幣流專家，今年轉往XREX集團擔任首席區塊鏈金融犯罪調查師，「88會館」負責人郭哲敏、「洗錢教父」涂誠文、黃子佼創意私房案，都經她的手，協助檢警在虛擬貨幣專業領域偵破大案。

司改會指出，前員工陳梅慧任職10年間，不計酬勞、名利，無私全力投入公益事務、關心社會弱勢群體，希望台灣這塊土地上的每個人都能受到平等、有尊嚴地對待。

司改會說明，媒體報導陳梅慧因國道車禍事故不幸身亡一事，「我們感到遺憾與不捨」，敬請社會各界、各位媒體朋友關心本事件時，尊重相關親友的感受，並避免揭露、提及其親屬或其他私人生活的資訊，或使用出現於社群媒體的私人照片（尤應注意《兒童及少年福利與權益保障法》的規定）。

司改會指出，陳梅慧長期投入公益的努力，任職民間司改會的任職期間有卓越貢獻：

2013年進入民間司改會擔任執行秘書，負責編輯《司法改革雜誌》、官網建構與編輯、FaceBook小編、管理資安及資訊系統。2019年起擔任「組織倡議部」主任，總籌民間司改會的社會倡議與社群溝通工作。

帶領「徐自強案冤案」的救援志工團，籌備眾多救援活動、倡議、記者會，並整理海量的案件卷宗資料。

專案負責建置「司改數位資料庫」、「民間司法改革基金會數位典藏檢索系統」。

投入「陳敬鎧冤案」的救援工作，第一線與腦科學專家溝通，協助律師團持續梳理非常救濟程序的證據，並於全台進行工作坊培訓種子講師、將科學證據思維轉化為教案進入校園。

支持318義務律師平台倡議工作，擔任324行政院暴力驅離事件「查無此人：七週年特展」策展人，並架設事件七週年專題網站。

協助感情詐騙受害者，並舉發「假法扶」（中華民國法律扶助協會）的不當行為。

深度參與全球反詐騙組織（GASO）台灣分會的「救援柬埔寨人口販運事件被害人」行動。後於在職期間接任GASO台灣分會理事長、台灣國際反詐騙協會理事長，第一線協助詐騙被害人並分析詐騙集團的犯案與洗錢手法，且就政府打詐政策提供諮詢意見。