虛擬幣女調查師車禍亡...捲洩密案無保請回 中檢說話了

台中地檢署。記者曾健祐／攝影 台中地檢署偵辦刑事局謝姓警員洩密，其擔任XREX虛幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧也被捲入，前晚陳女獲無保請回與謝搭車北上途中遇車禍身亡，因陳女曾多次助檢警追查金流、貢獻頗多，發生意外引發多方揣測。中檢今表示，全案由檢察官追查，非警員具名檢舉。

台中地檢署表示，全案源起於檢察官偵辦犯罪組織涉嫌洗錢防制法等案件，發現有非公務機關持有詐騙案件的被害人警詢筆錄。

中檢說，為釐清警詢筆錄來源，及相關人員有無涉及違反個人資料保護法、洩密等罪嫌，進而循線追查，並澄清本案並非由員警具名檢舉。

由於陳女當時被檢方列洩密、違反個資法被告，但檢察官複訊後考量涉案情節等，命無保請回，陳女事後身亡，檢方可能會依他案簽結，而謝員因命3萬元交保，中檢已就謝涉案部分立偵字案持續偵辦中。

全案因中檢詐欺專組掌握刑事局內部疑將詐騙被害人個資外洩一事，前天指揮台市刑大、警政署政風室等，搜索謝員辦公室、住家等，檢警懷疑謝員將詐欺案被害人個資外洩給陳女，由陳負責製作分析報告追查虛擬幣流向以利辦案，連同謝、陳一併列被告傳訊到庭。

檢察官4日複訊至凌晨2點多才結束，依洩密、違反個資法命謝員3萬元交保，另謹慎考量後命陳女無保請回，2人漏夜搭計程車北返，未料卻在新竹路段發生嚴重車禍，導致陳女傷重不治。

陳女擔任民間虛擬幣交易所得區塊鏈金融犯罪調查師，負責反洗錢調查、追蹤幣流，還曾受邀赴地檢署、調查局及刑事局上課，近期更協助追蹤性影像犯罪集團「創意私房」的不法金流，並從相關性剝削犯罪區塊鏈打擊犯罪。

據了解，刑事局內部為追蹤非法金流泰達幣等，但國內政府並無直接對接泰達公司的管道，謝員疑似才利用刑事局內部詐騙被害人的個資，想透過陳女的專業去追蹤被害人金流，但因並非法定程序，才被檢方認定疑有洩密之嫌。

經查，謝員昨並未坦承，另陳女製作相關分析報告時，究竟有無經手被害人個資仍存疑，檢方審慎考量才命她無保請回。