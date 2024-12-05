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高雄女和毒販男友分裝喪屍煙彈 警荷槍實彈衝進屋嚇傻

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市刑大偵八隊警方去年偵辦顏姓男子持槍毒案，查出蘇姓男子供毒，孫姓女友跑腿交易；警方上月11日荷槍實彈拂曉攻堅，讓正分裝喪屍煙彈的2人嚇傻就逮，起出300餘公克毒品；蘇否認販毒，稱毒品自己吸食，遭法院裁定收押。

高市刑大偵八隊23分隊警方去年3月間偵破顏姓男子吸收鄭姓男子販毒，查扣50公克安毒、5包毒咖啡包及FNX-9半自動手槍、開山刀、科倫比爪刀、子彈19顆及販毒所得14萬餘元等物。

警方循線向上溯源，查出顏男毒品來源是蘇姓男子（40歲）供貨，佈線查緝，發現蘇男以毒品餵食毒蟲孫姓女子（27歲），兩人成為情侶後，孫幫忙跑腿交易，蘇則躲在幕後，2人經常更換落腳處。

後警方掌握蘇、孫2人在鳳山區仁義街租屋夜間陌生男女出入複雜，疑將該處當毒品分裝場，嚴重影響社區治安，經蒐證後，上月11日清晨5時許，由保大特警荷槍實彈巧妙躲過屋外監視器，從廁所旁僅容一人通過的通道破門攻堅。

警方衝進屋內時，蘇、孫2人正在客廳分裝喪屍煙彈，當場嚇傻，蘇回過神來還嗆警方，警方控制兩人行動後，在屋內起出當場安非他命5包、重100.9公克，K他命5包、重33.8公克及依托咪酯煙油3罐、重126公克，以及喪屍煙彈共9顆、重114公克等物。

蘇否認有販毒行為，辯稱毒品是自己要吸食，孫也附和男友說法；警詢後被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦；檢方聲請羈押蘇男獲准，孫女則以3萬元交保候傳。

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高市刑大偵八隊警方偵辦毒品案，向上溯源，上月11日荷槍實彈在鳳山區拂曉攻堅，逮獲正分裝喪屍煙彈的蘇姓男子和孫姓女友，並起出300餘公克毒品等物。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵八隊警方偵辦毒品案，向上溯源，上月11日荷槍實彈在鳳山區拂曉攻堅，逮獲正分裝喪屍煙彈的蘇姓男子和孫姓女友，並起出300餘公克毒品等物。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵八隊警方偵辦毒品案，向上溯源，上月11日荷槍實彈在鳳山區拂曉攻堅，逮獲正分裝喪屍煙彈的蘇姓男子和孫姓女友，並起出300餘公克毒品等物。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵八隊警方偵辦毒品案，向上溯源，上月11日荷槍實彈在鳳山區拂曉攻堅，逮獲正分裝喪屍煙彈的蘇姓男子和孫姓女友，並起出300餘公克毒品等物。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵八隊警方偵辦毒品案，向上溯源，上月11日荷槍實彈在鳳山區拂曉攻堅，逮獲正分裝喪屍煙彈的蘇姓男子和孫姓女友，並起出300餘公克毒品等物。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵八隊警方偵辦毒品案，向上溯源，上月11日荷槍實彈在鳳山區拂曉攻堅，逮獲正分裝喪屍煙彈的蘇姓男子和孫姓女友，並起出300餘公克毒品等物。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵八隊警方偵辦毒品案，向上溯源，上月11日荷槍實彈在鳳山區拂曉攻堅，逮獲正分裝喪屍煙彈的蘇姓男子和孫姓女友，並起出300餘公克毒品等物。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵八隊警方偵辦毒品案，向上溯源，上月11日荷槍實彈在鳳山區拂曉攻堅，逮獲正分裝喪屍煙彈的蘇姓男子和孫姓女友，並起出300餘公克毒品等物。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵八隊警方偵辦毒品案，向上溯源，上月11日會同保大特警荷槍實彈在鳳山區拂曉攻堅（如圖），逮獲正分裝喪屍煙彈的蘇姓男子和孫姓女友，並起出300餘公克毒品等物。記者石秀華／翻攝
高市刑大偵八隊警方偵辦毒品案，向上溯源，上月11日會同保大特警荷槍實彈在鳳山區拂曉攻堅（如圖），逮獲正分裝喪屍煙彈的蘇姓男子和孫姓女友，並起出300餘公克毒品等物。記者石秀華／翻攝

喪屍煙彈 毒品 販毒

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