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車燈壞又行車不穩…男遇警拒檢加速逃逸 沿路狂扔毒品

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名許姓男子昨晚9點多開車載友人行經中壢區普忠路，因車燈故障又行車不穩引來警方注意，上前攔查許男卻不配合，一路加速逃逸還沿途丟出海洛因、安非他命等毒品，警方立即攔截圍捕並破窗逮人，逮捕許男及賴姓友人後依毒品、公共危險等罪嫌送辦。

桃園市保安警察大隊員警昨晚9點多在桃園市中壢區普忠路執行巡邏勤務，發現一輛小客車燈毀損，且警車靠近時行車不穩有所閃避，員警發覺有異立即啟動警笛攔截圍捕，孰料該車竟拒不停車加速逃逸，並沿路丟棄毒品海洛因及安非他命。

警方見狀立即追上，隨即在普忠路附近加油站攔截至該車，並立即進行圍捕，員警為維護其他人車安全立即予以破窗壓制並逮捕2名嫌犯，共查獲海洛因2小包、安非他命1小包共計6公克，全案46歲駕駛許男及同車67歲乘客賴男依毒品危害防制條例及公共危險罪移請桃園地檢署偵辦。

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桃園市一名許姓男子昨晚開車載友人行經中壢區普忠路，因車燈故障又行車不穩引來警方注意，上前攔查許男加速逃逸還沿途丟出海洛因、安非他命等毒品，警方立即攔截圍捕並破窗逮人。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名許姓男子昨晚開車載友人行經中壢區普忠路，因車燈故障又行車不穩引來警方注意，上前攔查許男加速逃逸還沿途丟出海洛因、安非他命等毒品，警方立即攔截圍捕並破窗逮人。記者周嘉茹／翻攝

中壢 毒品

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